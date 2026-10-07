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Техника

Jaguar показал долгожданный электрокар Type 01 - каковы мощность и запас хода

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Новый четырёхместный Jaguar Type 01 получил три электродвигателя мощностью 1016 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Запас хода электромобиля достигает 720 км, а ожидаемая цена начинается от 150 тысяч долларов.

Jaguar показал долгожданный электрокар Type 01 - каковы мощность и запас хода
Фото: Autoblog

Jaguar годами создавал одни из самых известных спортивных автомобилей в мире, но теперь британский бренд переосмысливает себя, представив амбициозный новый флагман Type 01 — первый шаг к новой эре для автопроизводителя. Об этом сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

Type 01 — это четырехместный автомобиль класса GT, самый мощный дорожный автомобиль Jaguar за всю историю, и он электрический. Это делает его очень важным автомобилем для бренда: заявление о намерениях, призванное доказать поклонникам, что он предлагает такое же удовольствие и вовлеченность, как и предыдущие модели Jaguar, отмечает издание.

Type 01 оснащен тремя электродвигателями: одним на передней оси и двумя на задней, что делает его самым мощным дорожным автомобилем в истории автопроизводителя. Суммарная мощность составляет 1016 лошадиных сил и 1007 фунт-футов (1365,31 Н·м) крутящего момента.

Jaguar утверждает, что Type 01 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды и имеет идеальное распределение веса 50:50.

Электромобиль имеет 850-вольтовую архитектуру и батарею емкостью 118 киловатт-часов. По заявлению автопроизводителя, запас хода Type 01 составляет 720 км по европейскому стандарту WLTP и до 560 км при постоянной скорости на шоссе.

Источник: Autoblog, Motor1

Jaguar оснастил электромобиль передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней подвеской с интегрированными рычагами и динамической пневматической подвеской. Jaguar использует пневматические пружины с регулируемым объемом и активные двухклапанные амортизаторы.

Type 01 имеет пять режимов движения: Jaguar, Dynamic, Efficient, Ice & Snow и Curated. В режиме Dynamic до 87 процентов мощности передается на заднюю ось, активные пневматические пружины становятся жестче, а рулевое управление и педаль акселератора — острее.

Компания Jaguar приложила немало усилий для создания динамичного и захватывающего автомобиля. 17 процентов длины автомобиля приходится на расстояние между передней осью и дверями. Это большой автомобиль, но центр тяжести находится ниже уровня бедра водителя, а центр рыскания расположен между пассажирами.

В Jaguar утверждают, что это помогает создать ощущение, будто Type 01 "обнимает водителя", и полноуправляемое шасси также способствует этому. На низких скоростях задние колеса могут поворачиваться на 6,0 градуса.

Type 01 также оснащен активной аэродинамикой. Спереди активные жалюзи открываются, когда силовой агрегат и тормоза нуждаются в охлаждении. Активный трехступенчатый задний спойлер может создавать до 75 кг прижимной силы на скорости выше 150 км/ч, а в развернутом состоянии автомобиль опускается на 1,3 см.

Jaguar Type 01 очень похож на концепт-кар. Он низкий и длинный, его высота составляет всего 137 см, что примерно соответствует высоте современного Ford Mustang. У него утопленные дверные ручки, которые, по данным автопроизводителя, могут выдвигаться при толщине льда до 0,4 см.

Спереди Jaguar оснащен проекционными фарами HD LED с автоматической регулировкой уровня. Это самые тонкие фары в истории, их высота составляет всего 8,9 см. Каждая фара содержит 20 000 светодиодов. Сзади дизайнеры спрятали задние фонари во всю ширину в решетке заднего бампера.

Автомобиль оснащен массивными колесами. Среди других деталей — накладка на крыло с лазерной гравировкой в виде прыгающей кошки и скрытые элементы ADAS за надписью Jaguar в передней части.

Компания Jaguar представила интерьер Type 01 в августе, но теперь стало известно больше подробностей. За рулевым колесом расположен большой 24-дюймовый OLED-экран, а центральный 7-дюймовый вертикальный сенсорный экран управляет ключевыми функциями, такими как мультимедиа и климат-контроль.

В Type 01 отсутствует традиционное зеркало заднего вида. Вместо этого Jaguar использует дисплей ClearSight Rear View, встроенный в панорамную звуковую панель у основания лобового стекла. Автопроизводитель разместил его на той же высоте, что и наружные зеркала.

Все четыре сиденья имеют подогрев и охлаждение, а передние сиденья оснащены 12-позиционной регулировкой. Задние сиденья складываются в соотношении 50:50, увеличивая объем багажного отделения.

Jaguar не объявил, когда Type 01 поступит в продажу и сколько он будет стоить. Ожидается, что цена автомобиля будет начинаться от 100 000 до 150 000 долларов.

Jaguar Land Rover подтверждает сокращение рабочих мест ради экономии $2,3 млрд05.09.26, 20:29 • 6431 просмотр

Юлия Шрамко

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