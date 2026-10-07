Jaguar показав довгоочікуваний електрокар Type 01 - яка потужність і запас ходу

Фото: Autoblog

Jaguar роками створював одні з найвідоміших спортивних автомобілів у світі, але тепер британський бренд переосмислює себе, представивши амбітний новий флагман Type 01, перший крок до нової ери для автовиробника. Про це повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

Type 01 - це чотиримісний автомобіль класу GT, найпотужніший дорожній автомобіль Jaguar за всю історію, і він електричний. Це робить його дуже важливим автомобілем для бренду: заява про наміри, яка має довести шанувальникам, що він пропонує таке ж задоволення та залучення, як і попередні моделі Jaguar, зазначає видання.

Type 01 оснащений трьома електродвигунами: одним на передній осі та двома на задній, що робить його найпотужнішим дорожнім автомобілем в історії автовиробника. Сумарна потужність становить 1016 кінських сил і 1007 фунто-футів (1365,31 Н·м) крутного моменту.

Jaguar стверджує, що Type 01 розганяється від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди та має ідеальний розподіл ваги 50:50.

Електромобіль має 850-вольтову архітектуру та батарею ємністю 118 кіловат-годин. За заявою автовиробника, запас ходу Type 01 становить 720 км за європейським стандартом WLTP та до 560 км при постійній швидкості на шосе.

Джерело: Autoblog, Motor1

Jaguar оснастив електромобіль передньою підвіскою на подвійних поперечних важелях та задньою підвіскою з інтегрованими важелями та динамічною пневматичною підвіскою. Jaguar має пневматичні пружини з регульованим об'ємом та активні двоклапанні амортизатори.

Type 01 має п'ять режимів руху: Jaguar, Dynamic, Efficient, Ice & Snow та Curated. У режимі Dynamic до 87 відсотків потужності передається на задню вісь, активні пневматичні пружини стають жорсткішими, а кермо і педаль акселератора - гострішими.

Компанія Jaguar доклала чимало зусиль для створення динамічного та захоплюючого автомобіля. 17 відсотків довжини автомобіля припадає на відстань між передньою віссю та дверима. Це великий автомобіль, але центр ваги знаходиться нижче за рівень стегна водія, а центр рискання розташований між пасажирами.

У Jaguar стверджують, що це допомагає створити відчуття, ніби Type 01 "обіймає водія", і повнопривідне кермування також сприяє цьому. На низьких швидкостях задні колеса можуть повертатися на 6,0 градусів.

Type 01 також оснащений активною аеродинамікою. Спереду активні лопатки відкриваються, коли силовий агрегат і гальма потребують охолодження. Активний триступінчастий задній спойлер може створювати до 75 кг притискної сили на швидкості вище 150 км/год, а в розгорнутому стані автомобіль опускається на 1,3 см.

Jaguar Type 01 дуже схожий на концепт. Він низький і довгий, його висота становить всього 137 см, що відповідає приблизно висоті сучасного Ford Mustang. У нього втоплені ручки дверей, які, за даними автовиробника, можуть висуватися при товщині льоду до 0,4 см.

Спереду Jaguar має проєкторні фари HD LED з автоматичним регулюванням рівня. Це найтонші фари в історії, їх висота становить всього 8,9 см. Кожна фара містить 20 000 світлодіодів. Ззаду дизайнери сховали задні ліхтарі на всю ширину в решітці заднього бампера.

Автомобіль оснащений масивними колесами. Серед інших деталей - накладка на крило з лазерним гравіюванням у вигляді кішки, що стрибає, і приховані елементи ADAS за написом Jaguar на передній частині.

Компанія Jaguar представила інтер'єр Type 01 у серпні, але тепер є більше подробиць. За кермовим колесом розташований великий 24-дюймовий OLED-екран, а центральний 7-дюймовий вертикальний сенсорний екран керує ключовими функціями, такими як мультимедіа та клімат-контроль.

У Type 01 відсутнє традиційне дзеркало заднього виду. Натомість Jaguar використовує дисплей ClearSight Rear View, вбудований у панорамну звукову панель біля основи лобового скла. Автовиробник розташував його на тій самій висоті, що й зовнішні дзеркала.

Усі чотири сидіння мають підігрів та охолодження, а пасажири передніх сидінь мають 12-позиційне регулювання сидінь. Задні сидіння складаються у співвідношенні 50:50, збільшуючи об'єм багажного відділення.

Jaguar не оголосив, коли Type 01 надійде у продаж і скільки він коштуватиме. Очікується, що ціна автомобіля починатиметься від 100 000 до 150 000 доларів.

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