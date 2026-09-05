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Jaguar Land Rover підтверджує скорочення робочих місць заради економії $2,3 млрд

Київ • УНН

 • 106 перегляди

JLR запропонувала добровільне звільнення частині працівників, щоб заощадити 2,3 млрд доларів за два роки. Продажі компанії впали на 9,6%.

Jaguar Land Rover підтверджує скорочення робочих місць заради економії $2,3 млрд

Компанія Jaguar Land Rover (JLR) запустила програму добровільного звільнення, щоб заощадити 2,3 млрд доларів протягом наступних двох років, передає УНН із посиланням на Sky News.

У суботу газета Times повідомила, що через вплив тарифів та падіння продажів автовиробник може скоротити до 4000 робочих місць.

Відтоді компанія підтвердила, що "членам команди з наймом та управлінському складу" буде запропоновано "можливість залишити бізнес", не підтверджуючи конкретну кількість.

"Впроваджуючи наступний етап нашої стратегії, нам потрібно адаптуватися до змінних умов на світовому ринку, прагнучи заощадити приблизно 2,3 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних двох років та зменшити беззбитковість до 300 000 автомобілів. Для досягнення цього ми повинні ще більше спростити нашу організацію, підвищити ефективність та підвищити стійкість",  - йдеться у заяві.

Минулого місяця JLR повідомила про падіння продажів після пожежі на заводі постачальника, а також про збої, пов'язані з війною між США та Іраном.

Компанія заявила, що доходи впали на 9,6% у річному обчисленні до 6 млрд фунтів стерлінгів за три місяці до 30 червня.

JLR тимчасово призупинила виробництво своїх моделей Range Rover та Range Rover Sport на своєму заводі в Соліхаллі в березні після пожежі на заводі виробника компонентів у Норвегії.

Вона також зупинила виробництво численних дизельних та бензинових моделей, включаючи F-Pace.

У вересні 2025 року кібератака зупинила глобальні операції JLR на кілька тижнів, що коштувало виробнику десятків мільйонів фунтів стерлінгів на рік. день у втраченому доході.

У ньому працює близько 40 000 людей по всьому світу, приблизно 33 000 з них проживають у Великій Британії.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвітАвто
Тарифи
Пожежі
Кібератака
Техніка
The Times
Норвегія
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Іран