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The Guardian
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Техніка

Жовтий рівень дронової загрози - чи можуть діти залишатися в класах і що робити педагогам

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Під час жовтого рівня загрози учні мають перейти до укриття, а заняття в класах припиняються. За нестачі місць радять змішане або позмінне навчання.

Жовтий рівень дронової загрози - чи можуть діти залишатися в класах і що робити педагогам

У разі оголошення жовтого рівня дронової загрози заклади освіти без облаштованих захисних споруд цивільного захисту зобов’язані призупинити освітній процес. Учнів та працівників мають евакуювати до укриттів, де за наявності відповідних умов навчання може бути відновлено. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик, пише УНН.

Деталі

Постанова №1092 "Деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу" визначає два рівні загроз:

  • червоний рівень - ракетна або ракетно-дронова загроза, а також масована дронова загроза;
    • жовтий рівень - дронова загроза.

      Відповідно до підпункту 3 пункту 1 постанови, у разі встановлення жовтого рівня загрози освітній процес у закладах освіти, крім тих, у яких є облаштовані захисні споруди цивільного захисту, припиняється.

      Чи можна продовжувати уроки в класах під час жовтого рівня небезпеки

      Лещик наголошує: встановлення жовтого рівня загрози не означає, що діти можуть залишатися в класах і продовжувати навчання.

      У такій ситуації освітній процес переривається, а всі учасники освітнього процесу мають перейти до укриття.

      Якщо укриття пристосоване для проведення занять, освітній процес можна відновити вже там.

      Таким чином, порядок дій для закладів освіти під час жовтого та червоного рівнів загрози фактично однаковий: освітній процес припиняється, учасники переходять в укриття, а за можливості навчання продовжується в ньому.

      Що робити, якщо місць в укритті недостатньо

      Окрема проблема виникає у школах, де місткість укриття не дозволяє одночасно розмістити всіх учнів та працівників.

      Уповноважена радить організувати освітній процес так, щоб кількість учасників освітнього процесу, які одночасно перебувають у будівлі, відповідала місткості укриття.

      Серед можливих варіантів:

      • змішане навчання - у визначені дні частина учнів навчається очно, а частина дистанційно, після чого вони змінюються;
        • позмінне навчання;
          • організація очного навчання для окремих категорій учнів, наприклад дітей початкових та 5-х класів, тоді як інші учні навчаються дистанційно.

            Конкретний формат, зазначає пані освітня омбудсмен, директор школи разом із педагогами має обирати залежно від можливостей конкретного закладу освіти.

            Чи повинні педагоги йти до школи під час жовтого рівня небезпеки

            Пані освітня омбудсмен окремо звернула увагу на ситуації, коли працівників закладів освіти зобов’язують бути на робочому місці під час загрози.

            Примусу працівників закладів освіти залишати безпечне місце та прямувати до школи не повинно бути, наголошує Уповноважена. За її словами, такі дії є неприпустимими, оскільки роботодавець не може вимагати від працівника залишати безпечне місце, де він має перебувати під час повітряної тривоги.

            Це особливо важливо з огляду на те, що жовтий рівень загрози може перейти в червоний.

            Уповноважена повідомила, що отримувала скарги на випадки, коли під час повітряної тривоги працівники управлінь освіти перевіряли присутність педагогів на робочих місцях.

            Щодо дітей батькам варто враховувати безпекову ситуацію конкретного дня: чи дісталися педагоги до закладу освіти та чи зможе школа прийняти дитину в укритті.

            За словами освітньої омбудсменки, ці питання в умовах постійної зміни безпекової ситуації фактично доводиться вирішувати щодня.

            Безпечною має бути і дорога до школи

            Окрему увагу Уповноважена звертає на шлях до закладу освіти. Через постійні повітряні тривоги в окремих областях дорога до школи може бути небезпечною, адже сигнал тривоги може застати учнів та педагогів у дорозі.

            Особливо ризикованим є підвезення дітей шкільними автобусами.

            омбудсменка пропонує громадам, у яких підвищився рівень безпекових ризиків, враховувати досвід міст, наближених до зони бойових дій. Зокрема, під час відряджень до Дніпра та Запоріжжя вона бачила мобільні укриття, встановлені на зупинках та в місцях скупчення людей.

            На її думку, в інших громадах, де зростають безпекові ризики, варто опрацювати питання безпечного маршруту до школи та можливості встановлення таких мобільних укриттів.

            На дорогах до шкіл планують встановити 840 мобільних укриттів

            В Офісі Президента України ініціювали проєкт "Безпечний маршрут школяра". У його межах планується встановити 840 мобільних укриттів на дорогах до шкіл у прифронтових регіонах.

            Водночас, зазначає Уповноважена, використання таких споруд має певні проблемні моменти. Зокрема, мобільні укриття є дорогими, а в окремих містах їх використовували не за призначенням, через що деякі з них довелося закрити.

            Лещик також наголошує: такі мобільні укриття не потрібно ставити на баланс закладу освіти. Вони мають перебувати на балансі громади, яка і має відповідати за їхнє утримання та належне використання.

            Наразі Уповноважена очікує на відповідні роз’яснення від Міністерства освіти і науки.

            Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 році09.09.26, 20:35 • 51180 переглядiв

            Ольга Розгон

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