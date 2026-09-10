Хусити захопили Мокху, світові енергетичні потоки під загрозою - Reuters

У четвер, 10 вересня, бойовики-хусити захопили контроль над портовим містом Мокха в Ємені. Це ставить під загрозу світові енергетичні потоки, повідомляє Reuters, передає УНН.

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Це сталося через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп заявив, що очікує на завершення війни після проміжних виборів.

Чотири військові джерела уряду Ємену повідомили, що хусити посилили свій вплив над протокою Баб-ель-Мандеб - південним виходом з Червоного моря та одним із найважливіших у світі морських шляхів - і почали наносити удари по стратегічних островах Ханіш.

Водночас офіційний Тегеран заперечує свої зв’язки з хуситами, заявивши, що "не має до них відношення".

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Протока Баб-ель-Мандеб, або "Ворота сліз" (названі так через небезпечні умови судноплавства) розташована між Єменом на Аравійському півострові та Джибуті й Еритреєю на африканському узбережжі. Як зазначає Reuters, це робить цю протоку важливою здобиччю для хуситів, які контролюють найбільш густонаселені райони Ємену та значну частину півночі країни.

Це один із найважливіших у світі маршрутів для транспортування сирої нафти та палива з Перської затоки до Середземного моря через Суецький канал на єгипетському узбережжі Червоного моря, а також для товарів, що прямують до Азії, зокрема російської нафти.

Нагадаємо

Порт Мокха на узбережжі Червоного моря в Ємені призупинив комерційну та морську діяльність після серії ракетних атак хуситів.