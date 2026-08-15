Порт Мокха в Ємені зупинив роботу після понад 25 ударів хуситів
Київ • УНН
Порт Мокха на Червоному морі призупинив діяльність після понад 25 ракетних ударів, що вбили 7 людей. Збитки оцінюються у $16 млн, порт контролюється урядом Ємену.
Порт Мокха на узбережжі Червоного моря в Ємені призупинив комерційну та морську діяльність після серії ракетних атак хуситів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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За словами директора порту, протягом останніх кількох днів по Мокхі влучили понад 25 ракет. Унаслідок атак загинули 7 людей, а збитки оцінюють приблизно у $16 млн.
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Мокха має стратегічне розташування поблизу протоки Баб-ель-Мандеб, через яку проходить важливий міжнародний морський маршрут між Червоним морем та Аденською затокою. Порт перебуває під контролем сил, лояльних до міжнародно визнаного уряду Ємену.
У п'ятницю хусити заявили про запуск 6 балістичних ракет по Мокхі. За їхніми словами, цілями були військові об'єкти та човни сил, які вони вважають союзниками Саудівської Аравії.
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