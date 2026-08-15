Порт Мокха в Ємені зупинив роботу після понад 25 ударів хуситів

Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога

Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога

Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога

Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога

Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT

Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT

Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT

Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення