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Порт Мокха в Ємені зупинив роботу після понад 25 ударів хуситів

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Порт Мокха на Червоному морі призупинив діяльність після понад 25 ракетних ударів, що вбили 7 людей. Збитки оцінюються у $16 млн, порт контролюється урядом Ємену.

Порт Мокха в Ємені зупинив роботу після понад 25 ударів хуситів

Порт Мокха на узбережжі Червоного моря в Ємені призупинив комерційну та морську діяльність після серії ракетних атак хуситів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами директора порту, протягом останніх кількох днів по Мокхі влучили понад 25 ракет. Унаслідок атак загинули 7 людей, а збитки оцінюють приблизно у $16 млн.

Хусити заявили про ракетний удар по силах уряду Ємену, десятки військових загинули07.08.26, 00:15 • 3412 переглядiв

Мокха має стратегічне розташування поблизу протоки Баб-ель-Мандеб, через яку проходить важливий міжнародний морський маршрут між Червоним морем та Аденською затокою. Порт перебуває під контролем сил, лояльних до міжнародно визнаного уряду Ємену.

У п'ятницю хусити заявили про запуск 6 балістичних ракет по Мокхі. За їхніми словами, цілями були військові об'єкти та човни сил, які вони вважають союзниками Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія скорочує експорт нафти через загрозу атак хуситів13.08.26, 03:15 • 4149 переглядiв

Степан Гафтко

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Reuters
Червоне море
Саудівська Аравія
Ємен