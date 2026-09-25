Україна перемогла Угорщину на старті Ліги націй 2026/2027
Київ • УНН
Збірна України в Будапешті перемогла Угорщину з рахунком 1:0. Єдиний гол головою забив Данило Сікан, наступна гра - проти Грузії 28 вересня.
Збірна України з футболу з перемоги розпочала виступи у Лізі націй сезону 2026/2027. У стартовому матчі підопічні Андреа Мальдери у Будапешті здолали команду Угорщини.
Єдиний гол у грі під завісу першого тайму ударом головою провів нападник бельгійського "Андерлехта" Данило Сікан.
Додамо, що наступний поєдинок збірна України проведе вже 28 вересня також на виїзді проти команди Грузії.
Нагадаємо
Перед матчем головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про стан гравців. Коуч зазначив, що форвард "Динамо" Матвій Пономаренко трохи прихворів, а нападника "Олімпіакоса" Романа Яремчука турбує коліно.
Працюю індивідуально - Довбик відповів на звинувачення щодо відмови грати за збірну України 24.09.26, 19:00 • 4368 переглядiв