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Пономаренка турбує горло, Яремчука коліно - Мальдера про стан гравців перед матчем з Угорщиною

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Пономаренко має легке нездужання, а Яремчука непокоїть біль у коліні. Матч України з Угорщиною відбудеться 25 вересня в Будапешті.

Пономаренка турбує горло, Яремчука коліно - Мальдера про стан гравців перед матчем з Угорщиною
Андреа Мальдера

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про стан гравців перед матчем Ліги націй проти Угорщини. Коуч зазначив, що форвард "Динамо" Матвій Пономаренко трохи прихворів, а нападника "Олімпіакоса" Романа Яремчука турбує коліно, передає УНН

Пономаренку трошки горло заболіло цієї ночі. Нічого серйозного, сподіваємося. Він завтра мав би бути в готовності. Ми маємо деякі сумніви стосовно Романа Яремчука, який відчуває трохи біль в коліні, і треба наглядати за ним, і найближчі години ми будемо вирішувати 

- сказав Мальдера. 

Доповнення

16 вересня головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй, де, зокрема, у списках перебував форвард "Болоньї" Артем Довбик.

Проте вже наступного дня стало відомо, що через травми зі складу збірної України з футболу вибули нападник італійської "Болоньї" Артем Довбик та півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Андрієвський.

Замість них Мальдера викликав двох футболістів із резервного списку: півзахисника "Динамо" Олександра Піхальонка і нападника "Полісся" Ігоря Краснопіра.

Перший поєдинок для нашої збірної у Лізі націй (Ліга В) пройде проти збірної Угорщини вже цієї п’ятниці, 25 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Поєдинок для нашої збірної пройде у гостях - у столиці Угорщини, Будапешті на Пушкаш Арені.

Павло Башинський

Спорт
Угорщина
Будапешт
Київ