Пономаренко беспокоит горло, Яремчука — колено — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Венгрией
Киев • УНН
У Пономаренко лёгкое недомогание, а Яремчука беспокоит боль в колене. Матч Украины с Венгрией состоится 25 сентября в Будапеште.
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о состоянии игроков перед матчем Лиги наций против Венгрии. Тренер отметил, что форвард «Динамо» Матвей Пономаренко немного приболел, а нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчука беспокоит колено, передает УНН.
У Пономаренко этой ночью немного заболело горло. Надеемся, ничего серьезного. Завтра он должен быть готов. У нас есть некоторые сомнения относительно Романа Яремчука, который чувствует небольшую боль в колене, и за ним нужно наблюдать, а в ближайшие часы мы будем принимать решение
Дополнение
16 сентября главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций, где, в частности, в списках находился форвард «Болоньи» Артем Довбик.
Однако уже на следующий день стало известно, что из-за травм из состава сборной Украины по футболу выбыли нападающий итальянской «Болоньи» Артем Довбик и полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский.
Вместо них Мальдера вызвал двух футболистов из резервного списка: полузащитника «Динамо» Александра Пихаленка и нападающего «Полесья» Игоря Краснопира.
Первый поединок для нашей сборной в Лиге наций (Лига B) пройдет против сборной Венгрии уже в эту пятницу, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Поединок для нашей сборной пройдет в гостях — в столице Венгрии, Будапеште, на «Пушкаш Арене».