ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам

ЕС одобрил выплату почти 3 миллиардов евро поддержки Украине, финансовый взнос сделала Норвегия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета ЕС от 24 сентября.

Украина скоро получит почти 3 миллиарда евро после одобрения Советом (ЕС) восьмого очередного транша в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility. Почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены из Ukraine Support Loan - сообщили в евроинституте.

На что выделяют деньги

Как отмечается, "одобренный сегодня платеж отражает успешное выполнение Украиной десяти целевых шагов". "Украина выполнила 84 из 95 целевых шагов, необходимых согласно Плану (Украины) на сегодняшний день, что составляет примерно 88% от количества шагов, насчитывавшихся на тот момент", - говорится в заявлении.

Финансирование ЕС в рамках Ukraine Facility, как указано, "предназначено для укрепления макрофинансовой стабильности, восстановления и модернизации Украины, обеспечения функционирования ее государственного управления и поддержки ее усилий по проведению реформ".

После осуществления этой восьмой выплаты Украина, как отмечается, получит более 32 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility с середины 2024 года.

"Сегодня Совет (ЕС) также внес изменения в План Украины, включив добровольный финансовый взнос Норвегии в размере 1 000 000 000 норвежских крон (примерно 92 миллиона евро) в виде безвозвратной поддержки", - отметили в ЕС.

Ukraine Facility позволяет государствам-членам ЕС, третьим странам и международным организациям делать добровольные взносы. Швеция уже внесла дополнительные добровольные взносы на общую сумму более 253 миллионов евро за прошлый год. Норвегия является первой страной, не входящей в ЕС, которая внесла взнос в первый уровень (Pillar I) Ukraine Facility ("Support to Ukraine through the Ukraine Plan"). Великобритания недавно внесла более 17 миллионов евро во второй уровень (Pillar II) инструмента ("Ukraine Investment Framework").

Что предшествовало

До принятия решения Bloomberg писал со ссылкой на источник, что "во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела напряженную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке". И что должностные лица ЕС заявили Украине, что им необходимо увидеть прогресс в новом законодательстве для борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений и сближения с законодательством ЕС, прежде чем они выделят дополнительное финансирование.

Президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам в ночь на 24 сентября опроверг информацию о том, что разговор с президентом Еврокомиссии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке якобы был напряженным.

"У меня были не сложные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, потому что им предшествовал подготовленный нами телефонный разговор. Мы обсудили некоторые вопросы, у нас есть дефицит. Она это прекрасно понимает. Это не просто так дефицит - наша армия говорит: нам нужно больше в день интерсепторов (перехватчиков для ПВО - ред.), нужно больше уничтожать, необходимо дополнительное оружие для F-16 - то есть все это измеряется объемами оружия и объемами денег в конечном итоге. То есть война дорожает. Важно, что эта информация доведена до европейцев, и Европа это принимает. (...) Встреча была, кстати, абсолютно позитивной. Я не знаю, откуда пошел такой месседж. Я бы даже сказал - очень позитивная встреча. Команды наработают решения", - заявил Зеленский.

Для справки

Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 года и предоставляет более 50 миллиардов евро в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины до 2027 года.

Из этой общей суммы более 40 миллиардов евро предназначено для реформ и инвестиций, изложенных в Плане Украины (Ukraine Plan) – дорожной карте Украины по восстановлению и вступлению в ЕС – с выплатами, связанными с достижением Украиной целей Плана.

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