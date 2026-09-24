Имеет ли украинское оружие преимущество над западным и при чём здесь battle-proof?

Европа вкладывает сотни миллиардов евро в перевооружение, однако деньги не купят опыт современной войны и ежедневной адаптации оружия к РЭБ, ПВО и новой тактике противника. В чем заключается главное преимущество украинского battle-proof, разбирался УНН.

Детали

Европейская подготовка к войне выходит за пределы военных штабов. Как отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, страны должны быть готовы к гибридным российским атакам. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные страны свидетельствуют о подготовке Россией атак с использованием дронов или ракет против стран НАТО, поддерживающих Украину. МИД Германии, со своей стороны, говорит о "длинной серии" попыток России дестабилизировать, запугать и атаковать Европу.

В Дании ситуация дошла до опасного инцидента: в сентябре российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета, который фотографировал судно в международных водах. После этого Копенгаген ускорил подготовку очередного пакета военной помощи Украине.

В то же время в конце августа в НАТО заявляли, что пока не видят угрозы реального нападения. Однако на восточном фланге Альянса страны все больше инвестируют в подготовку к потенциальной войне.

И эта подготовка становится все более предметной. Германия работает над сценарием, согласно которому в условиях войны может понадобиться лечить до тысячи раненых военнослужащих в сутки, а также готовит эвакуацию по железной дороге, автобусами и самолетами. Польша в июле провела общенациональные учения ALARM-26 по проверке систем оповещения и сирен. Десять государств Северной Европы и Балтийского региона уже договорились совместно планировать трансграничную эвакуацию гражданского населения на случай крупного кризиса или войны. Литва тем временем строит возле Сувалкского коридора укрепленную энергетическую подстанцию, ключевое оборудование которой будут защищать от потенциальных ударов дронов усиленными бетонными конструкциями.

Германия и Швеция проводят учения Silver Wotan на Готланде

Очевидно, Европа готовится к новой для себя реальности в сфере безопасности и готова вкладывать в это сотни миллиардов евро. За эти деньги можно построить заводы, закупить оборудование, увеличить армии, производство боеприпасов и профинансировать новые разработки. Но есть то, чего нельзя приобрести даже при неограниченном бюджете, — опыт реальной высокоинтенсивной войны.

Украина уже имеет этот опыт. Причем речь идет не только о военнослужащих, которые более четырех лет воюют против одного из крупнейших арсеналов мира, но и об украинских производителях оружия.

Battle-proof

Их разработки ежедневно проходят проверку не на полигонах, а в условиях реального противодействия российским средствам РЭБ, ПВО, разведке и постоянного изменения тактики противника. Именно этот опыт сегодня формирует одно из главных конкурентных преимуществ украинского defence-tech — battle-proof.

Сооснователь компании "Флай Груп Украина" ТМ "Контра Дрон" Андрей Яковчук объясняет: самый простой индикатор настоящей боевой закалки — это повторный запрос на это оружие со стороны военнослужащих.

Настоящий статус battle-proven определяется не отметкой в пресс-релизе о "тестировании на фронте", а стабильным органическим запросом от самих военнослужащих — когда подразделения систематически возвращаются с просьбой: "Дайте еще именно это изделие — отметил Яковчук в комментарии УНН.

Более того, оружие должно не только выполнять заявленную функцию, но и работать внутри реальной боевой экосистемы: интегрироваться с системами ситуационной осведомленности и связи, выдерживать полевые условия, быстро ремонтироваться и иметь адекватную для войны на истощение себестоимость.

Именно поэтому украинский опыт сегодня состоит не только из данных о дальности, точности или скорости оружия. Он включает тысячи мелких факторов, которые невозможно полноценно смоделировать на полигоне: работу в условиях реального РЭБ, изменение противником частот, погодные условия, ошибки операторов, ремонт в полевых мастерских, взаимодействие различных систем и постоянное появление новых средств противодействия.

Как фронт меняет оружие

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной называет главным преимуществом украинской оборонной индустрии максимально короткую дистанцию между проблемой на фронте и инженером, который должен её решить.

Когда мы берём какой-то продукт и испытываем его в условиях реального боя — в противодействии средствам РЭБ, ПВО или другим возможностям противника — мы получаем самое короткое плечо по линии "производитель — фронт — отзыв — обратная связь — снова производитель". Украинские производители постоянно могут на основе боевого опыта усиливать наши боевые возможности и улучшать своё оружие — объяснил Земляной УНН.

Проблема для классической оборонной промышленности заключается в том, что скорость технологических изменений современной войны порой стала выше традиционного цикла разработки и закупки вооружений.

По словам Земляного, для отдельных систем, особенно беспилотников, актуальность конкретного технического решения может утрачивать значение уже через три—шесть месяцев.

Постоянно происходит цикл модернизации: появляется противодействие, и оружие нужно снова модернизировать. В рамках этого цикла происходит совершенствование украинских средств, повышается их устойчивость к средствам противодействия — отметил аналитик.

В качестве примера он привёл американские Switchblade. На момент появления в Украине эти беспилотники были одними из технологически развитых тактических ударных систем своего класса, однако реальная война, по словам Земляного, выявила проблемы, в частности с навигацией. И именно здесь проходит граница между хорошо сконструированным изделием и системой, способной выживать в технологической гонке с противником.

Switchblade 600. Изображение из открытых источников

Когда реальный фронт ежемесячно порождает новые нелинейные угрозы, жизненный цикл любого технологического решения сокращается до считаных недель, и ключевым конкурентным преимуществом становится не безупречность первоначального чертежа, а скорость цикла обратной связи — говорит Андрей Яковчук.

Именно эту модель Украина потенциально может продавать вместе с оружием. Не только дрон, комплекс РЭБ или перехватчик, а способность постоянно обновлять его после изменения условий применения.

Яковчук сравнивает это с оборонным DevOps: заказчик фактически получает не "железо", характеристики которого останутся неизменными на десять лет, а систему, изначально рассчитанную на регулярную эволюцию.

Война частот: как адаптируются украинские РЭБ

Проследить этот процесс можно на примере РЭБ. По словам Андрея Яковчука, украинские производители уже поняли, что системы с фиксированными частотными диапазонами могут потерять эффективность ещё до завершения поставки партии. Поэтому индустрия переходит к модульным SDR-архитектурам и быстро заменяемым частотным модулям, которые можно оперативно адаптировать под новые средства противника.

Железо уже научилось быть адаптивным, но превращение его в скоординированную цифровую систему управления спектром — это как раз тот опыт, который нам лишь предстоит превратить в общепринятую технологию — объясняет Яковчук.

Поэтому сам факт использования оружия на фронте ещё не делает его battle-proof. Ключевое здесь — способен ли производитель быстро превращать обратную связь от военных в серийные технические изменения.

Изображение из открытых источников

Европе нужно не только украинское оружие, но и опыт его применения

Европейские страны наращивают оборонные бюджеты и производство, однако боевой опыт невозможно быстро воспроизвести даже при условии крупных инвестиций.

Даже обладая безграничными финансовыми ресурсами и наняв лучшие украинские умы, ни один западный оборонный гигант не сможет искусственно воспроизвести физическое присутствие на линии боевого соприкосновения — отмечает Яковчук.

Речь идет о знаниях, которые сложно получить на полигоне: как техника ведет себя после близких взрывов, на морозе, в пыли или под воздействием РЭБ, насколько просто ремонтировать ее непосредственно на позициях и как быстро противник находит противодействие новому решению.

Именно поэтому, по словам Антона Земляного, иностранным партнерам все чаще нужен не только украинский продукт, но и опыт его применения.

Партнерам интересно не только получить сами дроны, но и понять экосистему — как их использовать, применять и налаживать этот процесс — объясняет аналитик.

Украина как часть европейского ОПК

Украинский defence-tech уже выходит за пределы собственного рынка. Дочерняя компания Fire Point строит в Дании завод твердотопливных ракетных двигателей площадью более 120 тыс. кв. м и стоимостью свыше 150 млн евро. Мощность предприятия составит от 800 до более чем 4100 ракет в год. Это первый случай в НАТО, когда страна Альянса разрешила украинской оборонной компании разместить такое производство на своей территории.

Параллельно Украина развивает совместный с партнерами проект противобаллистического щита Freyja. К программе уже присоединились 10 государств и более десятка европейских оборонных компаний. Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x, а европейские производители обеспечивают другие элементы системы — радары, сенсоры и компоненты.

Именно такую модель Андрей Яковчук называет наиболее перспективной — украинский боевой опыт и скорость адаптации сочетаются с промышленной базой, стандартизацией и финансовыми возможностями европейского ОПК.

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