Німеччина перевіряє лікарні на готовність приймати поранених на тлі попереджень про можливий напад рф - ЗМІ

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Перевірку закладів охорони здоров'я ініціювали у Німеччині, щоб з'ясувати, чи витримають вони навантаження в умовах воєнного конфлікту на тлі загроз з боку рф, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

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У Німеччині державні органи проводять перевірку системи охорони здоров’я та інфраструктури, щоб з’ясувати, чи зможуть вони витримати навантаження в умовах воєнного конфлікту.

Після вторгнення росії в Україну в Німеччині почастішали гібридні атаки: зокрема, минулого місяця в аеропорту Лейпцига було зафіксовано спробу удару безпілотником із вибухівкою, також відбулася низка кібератак на лікарні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що до 2029 року росія може бути спроможною атакувати територію НАТО. У такому разі Німеччина була б зобов’язана стати на захист Альянсу, а з огляду на її розташування в центрі Європи, країна, ймовірно, перетворилася б на ключовий транзитний вузол для військових і місце надання їм медичної допомоги.

У звіті, де моделювалися потенційні сценарії російського вторгнення на територію НАТО, Бундесвер підрахував, що до Німеччини щодня може надходити до 1000 поранених солдатів. Оскільки п’ять наявних у країні військових шпиталів швидко вичерпали б свої можливості — а закон зобов’язує цивільні лікарні допомагати під час війни, — система, ймовірно, зазнала б безпрецедентного навантаження, і медикам, можливо, довелося б обирати пріоритетність надання допомоги між військовими та цивільними пацієнтами.

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Видання зауважує, що забезпечення достатньої кількості лікарняних ліжок — це лише частина виклику. Керівництву Німеччини також необхідно зміцнити ланцюги постачання медичних засобів і налагодити кращу координацію між військовою та цивільною системами охорони здоров’я. Ще однією проблемою є підготовка кадрів: за оцінками, лише кілька сотень лікарів у Німеччині мають досвід лікування бойових травм. Щоб покращити цю ситуацію, Бундесвер і Німецьке товариство травматологів (DGU) пропонують цивільним хірургам курси з надання допомоги під час масових надзвичайних ситуацій та лікування воєнних травм.

Коли цю співпрацю було офіційно оформлено у 2017 році, світ був зовсім іншим, згадує Саша Флоге, генеральний секретар DGU. "Тоді ми все ще вважали, що живемо в безпечному світі — якщо не брати до уваги ісламістський тероризм", — сказав він. — "Ніхто не вірив, що безпекова ситуація зміниться докорінно або що ми говоритимемо про сценарії колективної оборони". Нині попит є високим: уряди деяких федеральних земель бронюють цілі тижні навчань, а потрапити на курси непросто. Найінтенсивніші програми, під час яких використовують тіла померлих і анестезованих свиней, дозволяють підготувати лише від 50 до 100 хірургів на рік.

У разі початку війни медичні служби Бундесверу надавали б допомогу пораненим солдатам на передовій, а потім транспортували б їх до Німеччини, де органи влади федеральних земель скеровували б їх до цивільних лікарень. Цю стратегію випробували в березні, коли військові провели найбільші за останні десятиліття медичні навчання, змоделювавши напад на Литву та транспортування солдатів до лікарень Берліна й частини Бранденбурга. За словами Флоге, навчання пройшли успішно, однак потрібна додаткова практика, щоб гарантувати ефективну взаємодію обох систем у надзвичайній ситуації.

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