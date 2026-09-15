Біля військового аеродрому Німеччини розбився безпілотник, поліція почала масштабну операцію

У Німеччині біля військового аеродрому Вунсторф недалеко від Ганновера зазнав аварії безпілотник. Після виявлення апарату поліція розпочала масштабну операцію у районі військового об'єкта, передає УНН.

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На місце прибули численні співробітники поліції та інші екстрені служби. Район падіння обстежили, щоб встановити походження дрона та з'ясувати обставини інциденту.

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Видання зауважує, що Вунсторф має особливе значення для Бундесверу: на розташованому там аеродромі базується транспортна авіація німецьких збройних сил. Тому поява безпілотника у безпосередній близькості від об'єкта викликала підвищену увагу правоохоронних органів.

Поки не повідомляється, хто запустив дрон і чи була його присутність біля аеродрому навмисною. Поліція продовжує розслідування.

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