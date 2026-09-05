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НАТО не потерпить гібридних дій проти членів Альянсу - Вітакер вважає "особливо тривожним" інцидент у Лейпцигу

Київ • УНН

 • 832 перегляди

США підтримають членів НАТО у відповідь на навмисні гібридні дії. Вітакер назвав інцидент у Лейпцигу особливо тривожним.

НАТО не потерпить гібридних дій проти членів Альянсу - Вітакер вважає "особливо тривожним" інцидент у Лейпцигу

Члени НАТО не повинні терпіти навмисних дій гібридної війни, і Сполучені Штати підтримуватимуть країни, коли вони ‌розбиратимуться з цими інцидентами. Про це заявив у суботу посол США в НАТО Метью Вітакер, передає УНН.

Деталі

Вітакер сказав, що спроба атаки безпілотника минулого місяця в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині, в якій Берлін ‌звинуватив росію, викликала більше занепокоєння, ніж інші нещодавні інциденти, з якими зіткнулися члени НАТО через російські безпілотники, спрямовані проти України, які відхилилися з курсу.

"Потім у вас є те, що я б назвав більш тривожними гібридними діями, як ми бачили в Лейпцигу, як ми бачили в Польщі", – сказав Вітакер, виступаючи в кулуарах бізнес-конференції в Італії.

Члени НАТО ‌повинні бути готовими, пильними, а також доносити чітке повідомлення, коли вони стикаються з викликом через ці події, сказав він.

"Якщо ми зможемо визначити, хто це робить, — що Німеччина і зробила, — ми обов’язково рішуче заявимо, що це неприйнятно, і ми не будемо цього терпіти", — сказав Вітакер.

Він додав, що критично важлива інфраструктура, включаючи енергетичні активи, може стати мішенню для атак і повинна контролюватися національними органами влади.

Реакція на ці виклики є переважно національною, але Сполучені Штати підтримують країни, коли вони стикаються з цими діями, сказав він.

Додатково

На початку серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із детонатором поруч з українським літаком "Антонов".

Згодом німецька влада заявила, що розслідує інцидент як можливу диверсію, а міністр внутрішніх справ назвав це гібридною атакою.

Крім того, повідомлялося, що розвідка США встановила, що безпілотник, знайдений в аеропорту Лейпциг-Галле біля українського Ан-124, належить росії.

Нагадаємо

Німеччина прямо звинуватила рф в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига у ніч на 5 серпня. Берлін посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни.

Антоніна Туманова

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