Німеччина звинуватила рф у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига і пообіцяла посилити прикордонний контроль для росіян
Київ • УНН
Берлін поклав на москву відповідальність за дрон із вибухівкою біля українського літака в Лейпцигу. Німеччина посилить контроль для росіян.
Німеччина прямо звинуватила рф в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига у ніч на 5 серпня. Берлін посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни, передає УНН із посиланням на Bild і DW.
Деталі
Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добриндт та міністр закордонних справ Йоханн Вадефуль дали пресконференцію, на якій виклали результати розслідування інциденту в аеропорту Лейпцига, де в ніч на 5 серпня було виявлено дрон із вибухівкою поряд з українським військово-транспортним літаком.
Як заявив міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт, виконавці та організатори "гібридної атаки" діяли "на замовлення російських державних структур": "Спільно поліцейське розслідування, характер злочину та дані розвідслужб підтверджують відповідальність Росії за спробу удару в аеропорту Лейпцига".
"Ми виходимо з того, що Німеччина - мета подальших гібридних атак росії", - додав Добріндт. Він також заявив, що росія має "готовність завдати більш серйозної шкоди".
Міністр закордонних справ Йоханн Вадефуль також висунув звинувачення проти росії та володимира путіна — "російське керівництво свідомо вирішило ще суттєвіше погіршити наші і без того вкрай напружені відносини".
Вадефуль також підтвердив солідарність Німеччини з Україною та готовність захищатися від противників, які хочуть посіяти невпевненість. За його словами, уряд ускладнюватиме проведення подальших гібридних операцій Росії в Німеччині та Європі.
Додамо
За даними DW, під час пресконференції стало відомо, що російське консульство у Бонні буде закрито, договір про Російський дім у Берліні розірвано.
Крім того, Німеччина посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни.
Контекст
На початку серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із детонатором поруч з українським літаком "Антонов".
Згодом німецька влада заявила, що розслідує інцидент як можливу диверсію, а міністр внутрішніх справ назвав це гібридною атакою.
Крім того, повідомлялося, що розвідка США встановила, що безпілотник, знайдений в аеропорту Лейпциг-Галле біля українського Ан-124, належить росії.
Як повідомляли ЗМІ, Мерц планує прямо оголосити росію відповідальною за дрон з вибухівкою в місті Лейпциг.