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Мерц хоче звинуватити росію у появі дрона з вибухівкою в Лейпцигу - Politico

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує покласти на росію відповідальність за дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпцига. Він також хоче запровадити санкції.

Мерц хоче звинуватити росію у появі дрона з вибухівкою в Лейпцигу - Politico

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц планує прямо оголосити росію відповідальною за дрон з вибухівкою в місті Лейпциг. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, Мерц хоче покласти відповідальність на росію через появу дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига і запровадити санкції. Водночас паралельно готується ще один санкційний пакет ЄС.

Відповідну публічну заяву планують на початку наступного тижня, коли відбудеться зустріч Ради ЄС із закордонних справ в Ірландії. Але це може відбутися і раніше, повідомляє видання.

Контекст

На початку серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із детонатором поруч з українським літаком "Антонов".

Згодом німецька влада заявила, що розслідує інцидент як можливу диверсію, а міністр внутрішніх справ назвав це гібридною атакою.

Крім того, розвідка США встановила, що безпілотник, знайдений в аеропорту Лейпциг-Галле біля українського Ан-124, належить росії.

Нагадаємо

росія вже перевіряє реакцію НАТО на військову агресію та може перейти до більш небезпечних провокацій. Водночас слабким місцем Європи залишаються низькі темпи оборонного виробництва та дефіцит окремих видів озброєння.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Вибухи
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Ірландія
НАТО
Лейпциг
Фрідріх Мерц
Європейський Союз