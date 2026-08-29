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Мерц хочет обвинить россию в появлении дрона со взрывчаткой в Лейпциге - Politico

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует возложить на россию ответственность за дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Он также хочет ввести санкции.

Мерц хочет обвинить россию в появлении дрона со взрывчаткой в Лейпциге - Politico

Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц планирует прямо объявить россию ответственной за дрон со взрывчаткой в городе Лейпциге. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, Мерц хочет возложить на россию ответственность в связи с появлением дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига и ввести санкции. Одновременно параллельно готовится еще один санкционный пакет ЕС.

Соответствующее публичное заявление планируют сделать в начале следующей недели, когда состоится встреча Совета ЕС по иностранным делам в Ирландии. Но это может произойти и раньше, сообщает издание.

Контекст

В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолетом "Антонов".

Впоследствии немецкие власти заявили, что расследуют инцидент как возможную диверсию, а министр внутренних дел назвал это гибридной атакой.

Кроме того, разведка США установила, что беспилотник, найденный в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским Ан-124, принадлежит россии.

Напомним

россия уже проверяет реакцию НАТО на военную агрессию и может перейти к более опасным провокациям. В то же время слабым местом Европы остаются низкие темпы оборонного производства и дефицит отдельных видов вооружения.

Евгений Устименко

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