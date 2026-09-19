Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьми

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс вместе с мужем Алексисом Оганяном и их дочерьми Олимпией и Адирой совершила редкий совместный выход в свет. Семья вместе посетила дебютный турнир женской легкоатлетической лиги Athlos в Лондоне, сообщает E! News, пишет УНН.

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Семья появилась на мероприятии 18 сентября. Серена выбрала джинсы и свитер-поло, а её муж — светло-коричневый пиджак, тёмно-красный свитер и чёрные брюки.

Вместе с родителями на публике появились 9-летняя Олимпия и 3-летняя Адира. Старшая дочь была одета в университетскую куртку и джинсы, а младшая — в коричневый костюм из двух частей.

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Мероприятие стало международным дебютом Athlos — женской легкоатлетической лиги, основанной Оганяном. В модель собственности проекта также вовлечены известные спортсменки, среди которых Ша'Карри Ричардсон, Габби Томас и Тара Дэвис-Вудхолл.

В Лондоне спортсменки соревнуются в 7 дисциплинах, в частности в беге на 100, 200, 400 и 800 метров, беге на милю, беге на 100 метров с барьерами и прыжках в длину.

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Победительница каждой дисциплины получает $65 тысяч и специальную корону от Tiffany & Co.

Уильямс и Оганян не впервые берут детей на крупные спортивные мероприятия. В частности, в августе Оганян вместе с Олимпией посетил матч женской баскетбольной лиги WNBA в Нью-Йорке.

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