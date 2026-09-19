США едва не начали войну с Китаем из-за ошибочного отчёта, созданного с помощью ИИ, — CNN
Киев • УНН
США готовили перехват китайского судна из-за ошибочного отчёта о ядерном грузе. Ошибку ИИ обнаружили перед началом операции.
Американские военные весной готовились перехватить китайское судно из-за разведывательного отчета, в котором утверждалось, что корабль перевозит компоненты для ядерной программы. Незадолго до начала операции выяснилось, что аналитик подготовил документ с помощью искусственного интеллекта, который неправильно идентифицировал груз, сообщает CNN со ссылкой на источники, пишет УНН.
Подробности
Инцидент произошел весной на фоне войны с Ираном. Распространенный среди американских военных разведывательный отчет содержал информацию о китайском судне на Ближнем Востоке, которое якобы перевозило компоненты, связанные с программой ядерного оружия
Информацию восприняли настолько серьезно, что американские военные начали планировать перехват корабля. По словам источников CNN, вооруженные военнослужащие США готовились подняться на его борт, а военная авиация уже находилась в воздухе.
Ошибку выявили до начала операции
Лишь незадолго до запланированного перехвата должностные лица решили более тщательно проверить доклад, который подготовил аналитик Командования специальных операций США.
Тогда выяснилось, что при подготовке документа использовали искусственный интеллект, а чат-бот неправильно определил материалы, которые перевозило китайское судно. CNN не удалось установить, что именно на самом деле находилось на борту.
По словам одного из источников телеканала, сообщение о грузе было "полностью ложным".
Это чуть не привело к началу войны
Операция американских военных против китайского судна могла вызвать серьезную эскалацию в отношениях Вашингтона и Пекина и потенциально перерасти в вооруженное противостояние между двумя государствами.
Перед ожидаемым визитом Си в США — главные дипломаты Пекина и Вашингтона готовят контакты на «высшем уровне»17.09.26, 18:02 • 7084 просмотра