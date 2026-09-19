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Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье

Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно

Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы

Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене

Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке, одной из ключевых тем станет Украина

Вирус Западного Нила распространяется по Европе, в Италии зафиксировали более 650 случаев

Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ

Война истощает экономику России — дефицит бюджета растёт, резервы тают, а долги дорожают — AP

США едва не начали войну с Китаем из-за ошибочного отчёта, созданного с помощью ИИ, — CNN