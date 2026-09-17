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Перед ожидаемым визитом Си в США — главные дипломаты Пекина и Вашингтона готовят контакты на «высшем уровне»

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Ван И и Марко Рубио обсудили подготовку к контактам на высшем уровне перед ожидаемой встречей Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Перед ожидаемым визитом Си в США — главные дипломаты Пекина и Вашингтона готовят контакты на «высшем уровне»

В четвер министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с государственным секретарём США Марко Рубио заявил, что обе страны «должны должным образом подготовиться к следующему этапу взаимодействия на высоком уровне в духе равенства, уважения и взаимности». Об этом сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

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Дипломатия на уровне глав государств служит основой китайско-американских отношений, отметил Ван И, добавив, что стороны должны укреплять коммуникацию, углублять сотрудничество, урегулировать разногласия и уважать коренные интересы друг друга.

Разговор состоялся за неделю до ожидаемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. По словам Дональда Трампа, встреча с ним запланирована на 24 сентября.

В официальном китайском сообщении о разговоре прямо не подтверждается предстоящая встреча Си и Трампа, однако отмечается, что Ван И и Рубио «провели основательные обсуждения, сосредоточенные на контактах между двумя странами на высоком уровне».

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Два высокопоставленных дипломата также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило МИД Китая — на следующий день после того, как Ван И провёл в Пекине переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Во время встречи с Арагчи в среду Ван И призвал Иран и США действовать рационально, проявлять сдержанность, вернуться к временному мирному соглашению, подписанному в июне, и «начать содержательные консультации», а также выступил за возобновление движения через Ормузский пролив.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Ван И (политик)
Reuters
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Иран