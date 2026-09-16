США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков

Федеральная резервная система (ФРС) США 16 сентября завершает двухдневное заседание, от которого инвесторы ожидают первого повышения ставки с июля 2023 года. Решение обнародуют в 21:00 по киевскому времени.

Накануне рынки практически заложили в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов — до диапазона 3,75 – 4,00%. Вместе с тем для инвесторов не менее важными, чем само решение, станут обновленные экономические прогнозы ФРС, так называемый dot plot и риторика главы регулятора Кевина Ворша относительно дальнейших шагов.

Что это означает для рынков в частности и мировой экономики в целом, объясняет УНН.

Что известно о решении ФРС перед заседанием

На предыдущем заседании 28 – 29 июля Федеральный комитет по операциям на открытом рынке оставил ставку без изменений в диапазоне 3,50 – 3,75%. Это было пятое подряд решение сохранить ставку в 2026 году. Вместе с тем раскол внутри ФРС усилился: трое членов комитета выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов.

За полтора месяца баланс рисков заметно изменился. Августовские данные по инфляции оказались более устойчивыми, чем ожидали сторонники паузы, а цены на нефть из-за обострения на Ближнем Востоке превысили 100 долларов за баррель. Дополнительным аргументом в пользу более жесткой политики стал сильный рынок труда. В результате фьючерсный рынок накануне заседания оценивал вероятность повышения ставки примерно в 90 – 93%.

Опрос Reuters также зафиксировал резкий разворот ожиданий. После публикации последних данных 86 из 101 экономиста, или 85%, прогнозировали повышение ставки на четверть процентного пункта. Еще неделю назад большинство респондентов ожидали, что ФРС оставит ее без изменений. Такая быстрая переоценка показывает, насколько чувствительным стал рынок к любым сигналам об инфляции.

Как изменились прогнозы относительно экономики США

Ключевым документом сентябрьского заседания станет новый Summary of Economic Projections. Предыдущий прогноз, опубликованный в июне, уже показал заметный сдвиг в сторону более жесткой денежно-кредитной политики. Тогда ФРС снизила прогноз роста реального ВВП США в 2026 году с 2,4% до 2,2%, но одновременно резко повысила ожидания относительно инфляции.

Медианный прогноз инфляции по индексу PCE на 2026 год в июне был повышен с 2,7% до 3,6%, а базового PCE — с 2,7% до 3,3%. Прогноз по безработице, напротив, несколько улучшили: с 4,4% до 4,3%. Одновременно члены ФРС повысили медианную оценку ставки на конец 2026 года с 3,4% до 3,8%.

С тех пор инфляционные риски не исчезли. Августовский индекс потребительских цен вырос на 0,4% за месяц, а базовый CPI — на 0,3%. Цены производителей также остались высокими, тогда как подорожание энергоносителей создает риск нового переноса затрат в потребительские цены. Именно поэтому рынки будут ждать, повысит ли ФРС прогноз PCE и сместится ли dot plot в сторону большего количества повышений в 2026 – 2027 годах.

Как решение повлияет на доллар и мировые рынки

Для валютного рынка само повышение ставки на 25 базисных пунктов уже в значительной степени учтено в котировках. Доллар накануне решения торгуется вблизи многонедельных максимумов по отношению к ряду валют, а индекс доллара находится около отметки 99,6 пункта. Поэтому реализация ожидаемого сценария может дать американской валюте лишь умеренный импульс.

Гораздо важнее станет сигнал относительно будущей траектории ставок. Если ФРС покажет, что готова к нескольким следующим повышениям, доходности американских государственных облигаций могут остаться высокими, а доллар — получить дополнительную поддержку. Если же Ворш подчеркнет, что нынешний шаг — разовая реакция на инфляцию, рынок может начать фиксировать прибыль по длинным позициям в долларе. Валютные аналитики Danske Bank также ожидают некоторого укрепления доллара в случае повышения ставки, хотя значительная часть такого решения уже учтена рынком.

Для фондовых рынков более высокая ставка означает более дорогое финансирование для бизнеса и более высокую альтернативную доходность облигаций. Это оказывает давление прежде всего на компании с высокими оценками и большими потребностями в капитале. Накануне заседания доходность 10-летних казначейских облигаций США тестировала уровень 5%, тогда как S&P 500 отступил от августовского исторического максимума.

В то же время реакция акций не обязательно будет однозначно негативной. Если повышение ставки будет сопровождаться прогнозами устойчивого роста экономики и контролируемой инфляции, часть инвесторов может воспринять это как сигнал о том, что ФРС не видит непосредственной угрозы рецессии. Для золота же более жесткая политика обычно является сдерживающим фактором из-за более сильного доллара и высокой доходности, хотя геополитический спрос на защитные активы сейчас частично компенсирует этот эффект.

Для развивающихся рынков более жесткая политика ФРС традиционно означает более дорогое долларовое финансирование и более высокую конкуренцию за капитал со стороны американских активов.

Для Украины, в свою очередь, прямое влияние на наличный курс доллара ограничено режимом управляемой гибкости и валютными интервенциями НБУ. Однако косвенный эффект может проявляться через пару "евро-доллар", стоимость внешних заимствований, цены на сырье и глобальный аппетит инвесторов к риску. Более длительное сохранение высоких ставок в США также повышает стоимость капитала в мире, что имеет значение для будущего восстановления Украины и частных инвестиций.

Что говорят аналитики

Крупные международные банки накануне заседания в основном сместились в сторону сценария повышения ставки. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC и Deutsche Bank ожидают шага на 25 базисных пунктов. В HSBC указывают, что отсутствие прогресса в борьбе с инфляцией склонило баланс в пользу повышения. JPMorgan также обращает внимание на сочетание высокой инфляции, удорожания энергоносителей и роста доходности облигаций.

В то же время среди аналитиков нет единства относительно того, начинает ли ФРС новый цикл ужесточения политики. Goldman Sachs, например, ожидает, что в 2027 году регулятор вновь перейдет к снижению ставки, хотя и позднее, чем прогнозировалось ранее. Напротив, более половины экономистов в последнем опросе Reuters считают, что до конца марта 2027 года ФРС проведет как минимум еще одно повышение.

Поэтому главная интрига сентябрьского заседания заключается уже не только в том, изменит ли ФРС ставку на 25 базисных пунктов. Рынок будет пытаться понять, станет ли этот шаг началом нового цикла борьбы с инфляцией или краткосрочной корректировкой после длительной паузы. От ответа будут зависеть как курс доллара и динамика американских индексов, так и стоимость глобального финансирования, потоки капитала на развивающиеся рынки и цены на сырье.

Напомним

Как сообщал УНН, доллар резко вырос после намека главы ФРС на возможное повышение ставок.