Долар різко зріс після натяку голови ФРС на можливе підвищення ставок
Київ • УНН
Долар зріс на 0,59% після натяку Кевіна Уорша на можливе підвищення ставок. Імовірність вересневого підвищення сягнула 57,5%.
Долар США продемонстрував найбільше денне зростання за 2,5 місяці після заяви голови Федеральної резервної системи Кевіна Уорша про можливу необхідність підвищення процентних ставок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Під час свого першого виступу на симпозіумі центральних банкірів у Джексон-Хоул Уорш заявив, що ФРС "матиме над чим попрацювати", якщо інфляція не продовжить рухатися до цільового рівня у 2%.
Ринки сприйняли його слова як сигнал про можливе посилення монетарної політики. За даними CME FedWatch, імовірність підвищення ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні ФРС після виступу Уорша зросла приблизно з 35% до 57,5%.
Долар показує найкращий тиждень за 10 тижнів
Індекс долара, який відображає його курс щодо кошика основних валют, зріс на 0,59% – це найбільший денний стрибок із 17 червня. Показник досяг 99,69, а протягом торгів піднімався до 99,727 – максимуму з 17 серпня.
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За тиждень американська валюта додала майже 0,9% і рухається до найбільшого тижневого зростання за останні 10 тижнів. Водночас євро подешевшав на 0,59% до $1,1582, а за тиждень втратив близько 0,8%.
Долар також зміцнився щодо японської єни на 0,48% – до 160,15 єни за долар. Британський фунт знизився на 0,47% – до $1,3528, а канадський долар ослаб на 0,37%.
Коментарі Уорша пролунали після того, як кілька представників ФРС висловили занепокоєння через інфляцію, яка продовжує перевищувати цільовий показник американського центробанку.
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