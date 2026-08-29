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Доллар резко вырос после намёка главы ФРС на возможное повышение ставок

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

Доллар вырос на 0,59% после намёка Кевина Уорша на возможное повышение ставок. Вероятность повышения в сентябре достигла 57,5%.

Доллар резко вырос после намёка главы ФРС на возможное повышение ставок

Доллар США продемонстрировал крупнейший дневной рост за 2,5 месяца после заявления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша о возможной необходимости повышения процентных ставок. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время своего первого выступления на симпозиуме центральных банкиров в Джексон-Хоуле Уорш заявил, что ФРС "будет над чем поработать", если инфляция не продолжит двигаться к целевому уровню в 2%.

Рынки восприняли его слова как сигнал о возможном ужесточении монетарной политики. Согласно данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки как минимум на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС после выступления Уорша выросла примерно с 35% до 57,5%.

Доллар показывает лучшую неделю за 10 недель

Индекс доллара, отражающий его курс по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,59% — это крупнейший дневной скачок с 17 июня. Показатель достиг 99,69, а в течение торгов поднимался до 99,727 — максимума с 17 августа.

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За неделю американская валюта прибавила почти 0,9% и движется к крупнейшему недельному росту за последние 10 недель. В то же время евро подешевел на 0,59%, до $1,1582, а за неделю потерял около 0,8%.

Доллар также укрепился по отношению к японской иене на 0,48% — до 160,15 иены за доллар. Британский фунт снизился на 0,47% — до $1,3528, а канадский доллар ослаб на 0,37%.

Комментарии Уорша прозвучали после того, как несколько представителей ФРС выразили обеспокоенность инфляцией, которая продолжает превышать целевой показатель американского центробанка.

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Степан Гафтко

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