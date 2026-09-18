ЕС выделит Украине 3,3 млрд евро на ракеты и беспилотники — фон дер Ляйен

Евросоюз выделит Украине дополнительные 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников, а также готовит к запуску новую программу совместных оборонных проектов. Об этом после телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует УНН.

Детали

По ее словам, Россия "непрерывно атакует Киев, пытаясь сделать повседневную жизнь его жителей невозможной".

Мы с ними. И со всеми украинцами. Завтра мы выделим Украине еще 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников - пообещала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что на прошлой неделе было одобрено финансирование ЕС систем Patriot через кредит в поддержку Украины.

Но очевидно, что нужно больше. Именно поэтому я объявила, что мы готовы использовать оставшиеся средства SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины. Мы хотим вместе разработать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны, опираясь на нашу общую систему противоракетной обороны Freya. Чтобы мы могли объединить боевой опыт и инновации Украины с европейскими технологическими и промышленными возможностями - отметила президент Европейской комиссии.

Она добавила, что во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке ее послание "друзьям Украины во всем мире будет простым: Европа делает шаги. Теперь другие также должны усилить свою поддержку".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен оборонные проекты и финансирование Украины, а также договорился о встрече в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Евросоюз уже заключил 10 соглашений на €100 млрд в рамках оборонной программы SAFE