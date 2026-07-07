Евросоюз уже заключил 10 соглашений на €100 млрд в рамках оборонной программы SAFE

Европейский Союз уже подписал десять соглашений в рамках оборонной программы SAFE общей стоимостью 100 млрд евро. Об этом на Форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО во вторник заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.

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Она отметила, что программа SAFE предусматривает поддержку совместных закупок и развитие оборонной промышленности Европы.

У нас хорошие новости. Уже заключено десять соглашений на сумму 100 миллиардов евро. SAFE открыта также для партнеров и других стран, но 65% стоимости компонентов должны производиться в Европейском Союзе – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, такой подход позволяет укреплять европейскую оборонную промышленность, создавать рабочие места и развивать научно-исследовательский сектор.

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