Зеленский не внес представление на министров обороны и иностранных дел - нардеп
Киев • УНН
Президент до сих пор не внес в Раду кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел. Пленарная неделя парламента начнется послезавтра.
Президент Владимир Зеленский до сих пор не внес в Верховную Раду Украины представления на должности полноценных руководителей министерств обороны и иностранных дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
Детали
На данный момент Зеленский не внес в Раду представления на должности министра обороны и министра иностранных дел. Напомню, что пленарная неделя Рады начинается послезавтра
Контекст
15 июля Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.
Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить главнокомандующего ВСУ.
Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ, указав, что передает преемнику "армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Хмару, которого Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра обороны, с должности и. о. главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ.