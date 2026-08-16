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Зеленский не внес представление на министров обороны и иностранных дел - нардеп

Киев • УНН

 • 3042 просмотра

Президент до сих пор не внес в Раду кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел. Пленарная неделя парламента начнется послезавтра.

Зеленский не внес представление на министров обороны и иностранных дел - нардеп

Президент Владимир Зеленский до сих пор не внес в Верховную Раду Украины представления на должности полноценных руководителей министерств обороны и иностранных дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Детали

На данный момент Зеленский не внес в Раду представления на должности министра обороны и министра иностранных дел. Напомню, что пленарная неделя Рады начинается послезавтра

- говорится в посте нардепа.

Контекст

15 июля Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ, указав, что передает преемнику "армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Хмару, которого Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра обороны, с должности и. о. главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ.

Евгений Устименко

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