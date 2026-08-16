рф атаковала Киев, Кременчуг и Кривой Рог ракетами и 106 дронами - Воздушные силы

В ночь на 16 августа российские войска атаковали Киев, Кременчуг и Кривой Рог противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 106 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера" и беспилотниками-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Удары наносились из курской, брянской, белгородской и воронежской областей, городов курск, миллерово, орёл, брянск, приморско-ахтарск, а также с оккупированных территорий Донетчины, Херсонщины и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Противовоздушной обороной сбиты/подавлены три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 85 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 3 локациях