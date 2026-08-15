Производство реактивных «шахедов» в рф превысило выпуск обычных «Гераней-2» — Милитарный

Объём производства российских реактивных дронов-камикадзе типа «Шахед» — «Герань-4/5» — превысил объём производства ударных дронов «Герань-2», оснащённых обычным двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует УНН.

Отмечается, что, вероятно, этого удалось достичь благодаря перенаправлению части производственных мощностей на производство реактивных дронов.

По состоянию на март 2026 года в россии производили около 5500 дронов в месяц. В то же время, по информации ГУР, по состоянию на август российская промышленность производит ежемесячно около 3 тысяч дронов-камикадзе «Герань-4/5» и около 2,8 тысячи ударных беспилотников «Герань-2»

Указывается, что существенное постепенное увеличение применения россиянами реактивных беспилотников начали фиксировать в начале 2026 года. По информации заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Юрия Черевашенко, уже в апреле 15–20% «Шахедов», запущенных россией, были оснащены реактивными двигателями.

По состоянию на начало июня оккупанты запустили 1400 реактивных БпЛА, тогда как за весь 2025 год Силы обороны зафиксировали лишь 180 подобных случаев