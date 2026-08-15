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Производство реактивных «шахедов» в рф превысило выпуск обычных «Гераней-2» — Милитарный

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

По данным ГУР, Россия ежемесячно производит около 3 тысяч реактивных дронов «Герань-4/5», превысив выпуск «Гераней-2». С начала июня оккупанты запустили 1400 таких БПЛА против 180 за весь 2025 год.

Производство реактивных «шахедов» в рф превысило выпуск обычных «Гераней-2» — Милитарный

Объём производства российских реактивных дронов-камикадзе типа «Шахед» — «Герань-4/5» — превысил объём производства ударных дронов «Герань-2», оснащённых обычным двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, вероятно, этого удалось достичь благодаря перенаправлению части производственных мощностей на производство реактивных дронов.

По состоянию на март 2026 года в россии производили около 5500 дронов в месяц. В то же время, по информации ГУР, по состоянию на август российская промышленность производит ежемесячно около 3 тысяч дронов-камикадзе «Герань-4/5» и около 2,8 тысячи ударных беспилотников «Герань-2»

— рассказали разведчики.

Указывается, что существенное постепенное увеличение применения россиянами реактивных беспилотников начали фиксировать в начале 2026 года. По информации заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Юрия Черевашенко, уже в апреле 15–20% «Шахедов», запущенных россией, были оснащены реактивными двигателями.

По состоянию на начало июня оккупанты запустили 1400 реактивных БпЛА, тогда как за весь 2025 год Силы обороны зафиксировали лишь 180 подобных случаев

— говорится в статье.

Напомним

Ранее советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов показал карту зоны риска, которой могут угрожать российские реактивные «шахеды» с онлайн-управлением, обозначив на карте «красную зону», в которую частично попадает столичный регион и ряд областей.

В Румынии предупредили о риске массированной атаки РФ реактивными дронами у границы с Украиной07.08.26, 06:16 • 4643 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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