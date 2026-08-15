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Зеленский подписал указ о создании статуса национальных святынь украинского народа

Киев • УНН

 • 7094 просмотра

Президент подписал указ о создании статуса национальных святынь для объектов наследия. Кабмин должен подготовить закон до 24 августа, предусматривающий защиту и ответственность за разрушение.

Зеленский подписал указ о создании статуса национальных святынь украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа подписал указ №726/2026 «О национальных святынях украинского народа», который предусматривает создание отдельного статуса для уникальных объектов исторического, духовного и культурного наследия Украины. Об этом говорится в указе президента, пишет УНН.

Детали

Кабинет министров должен до 24 августа подготовить проект закона о защите национальных святынь. Документ должен определить критерии предоставления соответствующего статуса и порядок формирования перечня таких объектов.

В перечень предлагают включать, в частности, памятники национального значения и объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, которые являются выдающимися центрами исторической памяти украинского народа, его духовности и культуры, а также формирования украинской политической нации и государственности.

Национальные святыни хотят защитить отдельными государственными программами

Будущий закон также должен предусмотреть дополнительные меры охраны таких объектов, полномочия органов власти в сфере их защиты и ответственность за уничтожение или разрушение национальных святынь.

Правительству также поручили активизировать подготовку украинских номинаций в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и усовершенствовать государственную политику в сфере охраны памятников национального значения в условиях российской агрессии.

Министерство иностранных дел должно усилить информирование международного сообщества о преступлениях России против украинского культурного наследия и содействовать привлечению РФ к ответственности.

Кроме того, МИД поручено привлекать международную помощь, средства инвесторов, а также репарации и другие взыскания с России для охраны, сохранения и реставрации украинских памятников.

Международный реестр ущерба начал принимать заявления о гуманитарных расходах и разминировании15.08.26, 04:27 • 3736 просмотров

Степан Гафтко

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Кабинет Министров Украины
ЮНЕСКО
Владимир Зеленский
Украина