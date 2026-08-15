Международный реестр ущерба начал принимать заявления о гуманитарных расходах и разминировании
Киев • УНН
Международный реестр ущерба для Украины начал прием заявлений по новым категориям, касающимся государственных гуманитарных расходов и разминирования территорий. Кирилл Буданов подчеркнул, что Россия должна компенсировать каждую гривну, потраченную на преодоление последствий агрессии.
Международный реестр ущерба для Украины (RD4U) начал принимать заявления в новых категориях, касающихся государственных гуманитарных расходов на поддержку пострадавшего населения, а также расходов на разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Кирилл Буданов, информирует УНН.
Детали
По его словам, с первого дня полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направили огромные ресурсы на эвакуацию людей, временное жилье, экстренную медицину, реабилитацию, компенсации за разрушенные дома.
Разминирование загрязненных в результате боевых действий территорий также требует значительных финансовых расходов. Создание международных механизмов фиксации этого ущерба лишает врага любых шансов избежать ответственности за содеянное
Он добавил, что россия должна заплатить за каждое свое преступление и компенсировать каждую гривну, потраченную на преодоление последствий агрессии.
"Украина последовательно формирует полный счет для государства-агрессора, фиксируя каждую статью расходов. Враг создал этот ущерб — враг за него и заплатит. Справедливость будет восстановлена", — подытожил руководитель ОП.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой целью для Украины является обеспечение собственной безопасности и будущего, а не нанесение ущерба россии.
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