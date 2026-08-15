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The New York Times

Международный реестр ущерба начал принимать заявления о гуманитарных расходах и разминировании

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Международный реестр ущерба для Украины начал прием заявлений по новым категориям, касающимся государственных гуманитарных расходов и разминирования территорий. Кирилл Буданов подчеркнул, что Россия должна компенсировать каждую гривну, потраченную на преодоление последствий агрессии.

Международный реестр ущерба начал принимать заявления о гуманитарных расходах и разминировании

Международный реестр ущерба для Украины (RD4U) начал принимать заявления в новых категориях, касающихся государственных гуманитарных расходов на поддержку пострадавшего населения, а также расходов на разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Кирилл Буданов, информирует УНН.

Детали

По его словам, с первого дня полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направили огромные ресурсы на эвакуацию людей, временное жилье, экстренную медицину, реабилитацию, компенсации за разрушенные дома.

Разминирование загрязненных в результате боевых действий территорий также требует значительных финансовых расходов. Создание международных механизмов фиксации этого ущерба лишает врага любых шансов избежать ответственности за содеянное

- написал Буданов в Facebook.

Он добавил, что россия должна заплатить за каждое свое преступление и компенсировать каждую гривну, потраченную на преодоление последствий агрессии.

"Украина последовательно формирует полный счет для государства-агрессора, фиксируя каждую статью расходов. Враг создал этот ущерб — враг за него и заплатит. Справедливость будет восстановлена", — подытожил руководитель ОП.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой целью для Украины является обеспечение собственной безопасности и будущего, а не нанесение ущерба россии.

Глава МИД Латвии призвала усиливать давление на Россию до завершения войны и выплаты репараций23.04.26, 23:35 • 11549 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Эвакуация
Война в Украине
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина