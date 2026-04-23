Глава МИД Латвии призвала усиливать давление на Россию до завершения войны и выплаты репараций

$43.890.2351.500.41
ukenru
17:17 • 7350 просмотра
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
15:51 • 14683 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
15:48 • 15344 просмотра
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Эксклюзив
23 апреля, 14:33 • 14690 просмотра
россия ударила по главному вокзалу Кривого Рога – подробности и детали атаки
Эксклюзив
23 апреля, 14:24 • 15144 просмотра
Ядерное сдерживание возвращается в Европу – континент готовится к войне
23 апреля, 12:33 • 14914 просмотра
Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" после почти трехмесячного перерыва - MOL
23 апреля, 11:51 • 16640 просмотра
ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ
23 апреля, 11:11 • 14766 просмотра
Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня
Эксклюзив
23 апреля, 10:30 • 29364 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
23 апреля, 09:27 • 16451 просмотра
Профсоюзное движение должно охватить 10 млн членов к 2030 году - глава ФПУ Бызов
"Процесс не застрял" - Буданов раскрыл подробности переговоров Украины и США23 апреля, 11:15 • 3400 просмотра
Как имидж медицинского учреждения влияет на его финансовые показатели? 23 апреля, 11:23 • 24991 просмотра
На Волыни люди в форме сбросили мужчину с крыши дома - видео и реакция ТЦКVideo23 апреля, 12:12 • 2690 просмотра
На рынке электроэнергии вводят новые предельные цены с мая - НКРЭКУ23 апреля, 13:37 • 5826 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд16:44 • 4662 просмотра
публикации
Как имидж медицинского учреждения влияет на его финансовые показатели? 23 апреля, 11:23 • 25008 просмотра
Перекрестная аллергия – почему организм реагирует на фрукты из-за пыльцы растений23 апреля, 10:41 • 28559 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
Эксклюзив
23 апреля, 10:30 • 29364 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Эксклюзив
22 апреля, 13:03 • 75270 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты22 апреля, 10:10 • 60839 просмотра
Глава МИД Латвии призвала усиливать давление на Россию до завершения войны и выплаты репараций

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Байба Браже призвала усиливать давление на РФ до конца войны. В Баку министр обсудила поддержку Украины и рост товарооборота с Азербайджаном.

Глава МИД Латвии призвала усиливать давление на Россию до завершения войны и выплаты репараций
Фото: LETA

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о необходимости продолжения и усиления санкционного давления на Россию до завершения войны и выплаты репараций. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Заявление она сделала во время визита в Азербайджан, где провела переговоры с главой МИД страны Джейхуном Байрамовым.

Браже подчеркнула, что международное сообщество должно не только сохранять, но и расширять санкции, а также усиливать сотрудничество для предотвращения их обхода.

Поддержка Украины и сотрудничество с Азербайджаном

Во время встречи стороны обсудили поддержку Украины, региональную безопасность и экономическое сотрудничество. Латвийская сторона поблагодарила Азербайджан за гуманитарную помощь Украине.

Греция поддержала создание спецтрибунала по агрессии рф против Украины23.04.26, 18:07 • 2496 просмотров

Также речь шла о развитии сотрудничества с Европейским Союзом, в частности в сфере энергетики и транспорта.

Министры обсудили расширение сотрудничества в торговле, логистике, образовании, науке и инновациях. По данным латвийской стороны, в 2024 году товарооборот между странами вырос на 24%.

Региональные вопросы

Отдельно стороны коснулись мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Браже положительно оценила динамику диалога и выразила надежду на заключение мирного соглашения в ближайшее время.

К соглашению о запуске Спецтрибунала присоединилась уже 21 страна - добавилась Финляндия23.04.26, 13:06 • 2344 просмотра

Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и ее влияние на регион.

В рамках визита стороны подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел в консульской сфере.

Кроме того, в Баку состоялся латвийско-азербайджанский бизнес-форум с участием предпринимателей обеих стран, где обсуждались новые возможности для сотрудничества.

ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии23.04.26, 20:17 • 7356 просмотров

