Глава МИД Латвии призвала усиливать давление на Россию до завершения войны и выплаты репараций
Киев • УНН
Байба Браже призвала усиливать давление на РФ до конца войны. В Баку министр обсудила поддержку Украины и рост товарооборота с Азербайджаном.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о необходимости продолжения и усиления санкционного давления на Россию до завершения войны и выплаты репараций. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
Заявление она сделала во время визита в Азербайджан, где провела переговоры с главой МИД страны Джейхуном Байрамовым.
Браже подчеркнула, что международное сообщество должно не только сохранять, но и расширять санкции, а также усиливать сотрудничество для предотвращения их обхода.
Поддержка Украины и сотрудничество с Азербайджаном
Во время встречи стороны обсудили поддержку Украины, региональную безопасность и экономическое сотрудничество. Латвийская сторона поблагодарила Азербайджан за гуманитарную помощь Украине.
Также речь шла о развитии сотрудничества с Европейским Союзом, в частности в сфере энергетики и транспорта.
Министры обсудили расширение сотрудничества в торговле, логистике, образовании, науке и инновациях. По данным латвийской стороны, в 2024 году товарооборот между странами вырос на 24%.
Региональные вопросы
Отдельно стороны коснулись мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Браже положительно оценила динамику диалога и выразила надежду на заключение мирного соглашения в ближайшее время.
Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и ее влияние на регион.
В рамках визита стороны подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел в консульской сфере.
Кроме того, в Баку состоялся латвийско-азербайджанский бизнес-форум с участием предпринимателей обеих стран, где обсуждались новые возможности для сотрудничества.
