Греция поддержала создание спецтрибунала по агрессии рф против Украины

Греция стала 22-м государством, присоединившимся к Расширенному частичному соглашению о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

По его словам, Греция официально проинформировала Совет Европы о намерении присоединиться к соответствующему соглашению.

Греция только что стала 22-м государством, которое уведомило Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению. Набирает обороты процесс привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Справедливость неизбежна — отметил Сибига.

Министр также поблагодарил греческую сторону за поддержку инициативы и призвал другие государства присоединяться к соглашению, официально сообщая об этом Совету Европы.

Отметим, что создание специального трибунала призвано обеспечить привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлению агрессии против Украины, и усилить международно-правовые механизмы реагирования на такие преступления.

Напомним

Финляндия официально присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала по агрессии против Украины. Документ вскоре вынесут на голосование Совета Европы в Кишиневе.