Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в Украине

Превышение скорости остается одной из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий, что может стоить водителю не только штрафа. Чтобы избежать денежных взысканий и опасных ситуаций на дороге, водителям стоит знать, какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах, на трассах и автомагистралях в Украине. УНН рассказывает, с какой скоростью можно двигаться по дорогам, и какие штрафы могут грозить водителям за превышение дозволенного.

Какие ограничения скорости действуют в Украине

Согласно пункту 12 Правил дорожного движения, в Украине установлены следующие ограничения скорости:

в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч;

в жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч.

Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51, разрешается движение со скоростью:

автобусам (микроавтобусам), осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам — не более 80 км/ч;

транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, — не более 70 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам — не более 60 км/ч;

автобусам (за исключением микроавтобусов) — не более 90 км/ч;

другим транспортным средствам: на автомобильной дороге — не более 130 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах — не более 90 км/ч.

При буксировке скорость не должна превышать 50 км/ч.

Знак 5.51 — начало населенного пункта

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Какая разрешенная скорость в населенном пункте

В начале населенного пункта, где отсутствует застройка, знак 5.51 (белый на синем фоне) устанавливается на административной границе.

После этого знака ограничения для передвижения в городах не действуют.

Также для обозначения населенного пункта используют белые знаки.

Знак 5.49

Если простыми словами, то белый знак означает, что вы въезжаете на территорию непосредственной застройки (дома подходят близко к дороге, есть высокая вероятность появления пешеходов, велосипедистов или местного транспорта).

После такого знака действует скоростной режим в 50 км/ч и остальные правила для населенных пунктов. Например, разрешается движение в крайней левой полосе (если полос две и более в одном направлении), меняются правила остановки/стоянки, а звуковой сигнал (гудок) можно использовать исключительно для предотвращения ДТП.

Синий же знак — это чисто информационный знак. Он показывает, что вы проезжаете транзитом мимо населенного пункта или сама трасса идет через его окраину, но она изолирована от жилой застройки (например, есть отбойники, подземные переходы и т.д.).

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С какой скоростью можно ехать в городе

В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, однако в городах могут быть исключения относительно максимальной скорости.

Так, например, в Киеве на некоторых участках дорог устанавливалось ограничение скоростного режима не более 80 км/ч. Однако в этом году местные власти отказались вводить сезонное повышение скорости из-за состояния дорог и статистики ДТП.

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Какая скорость разрешена вне населенных пунктов

Как уже отмечалось, вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью: от 70 км/ч до 130 км/ч, однако существуют исключения.

Так, например, если микроавтобус движется по автомагистрали, где разрешена скорость 130 км/ч, но при этом перевозит детей, то его максимальная скорость движения не должна превышать 80 км/ч.

Также транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, вне населенных пунктов разрешается двигаться со скоростью не более 70 км/ч.

Грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам по дорогам, где скорость движения разрешается до 130 км/ч, можно ехать не более 60 км/ч.

На автобусы распространяется ограничение, согласно которому их скорость не должна превышать 90 км/ч, даже если такой транспорт едет по дороге для автомобилей, где максимальная разрешенная скорость составляет 110 км/ч.

Другим транспортным средствам: на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 (автомагистраль) — не более 130 км/ч.

Кроме того, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах — не более 90 км/ч.

Изображенная дорога имеет разделительную полосу. Разрешенная максимальная скорость на такой дороге составляет 110 км/ч.

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Штрафы за превышение скорости в Украине

Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафы за превышение скорости составляют:

на более чем 20 км/ч — 340 гривен;

на более чем 50 км/ч — 1700 гривен;

создание аварийной ситуации из-за превышения скорости — 1445 гривен или лишение права управления транспортным средством на срок до 1 года.

Отметим, что при оплате в течение 10 банковских дней с момента получения постановления предоставляется скидка 50%.

Важно! Скидка действует только в том случае, если превышение скорости было зафиксировано в автоматическом режиме камерами автоматической фотовидеофиксации. Если же вас остановили сотрудники полиции за превышение, то скидки не будет, и придется платить полную стоимость штрафа.

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