В Киеве с апреля не будут повышать скорость до 80 км/ч

В весенне-летний период в Киеве не будут вводить сезонное повышение скоростного режима до 80 км/ч на отдельных участках дорог - отметили в КГГА.

С 1 апреля по 1 ноября на всех дорогах Киева, как указано, будет действовать стандартное ограничение – до 50 км/ч в соответствии с ПДД.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что такое решение было принято после комплексного обследования городской улично-дорожной сети. Специалисты проверили состояние определенных ранее участков с учетом действующей методики установления скоростных ограничений.

При оценке учли в том числе статистику ДТП за предыдущий год. Дополнительно учитывались запланированные ремонтные работы, во время которых будут действовать временные схемы организации движения.

"Водителей призывают быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - подчеркнули в КГГА.

