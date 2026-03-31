З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Києві з квітня не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год

Київ • УНН

У столиці не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкості через стан доріг та статистику ДТП. На всіх ділянках діятиме обмеження до 50 км/год.

У Києві з квітня не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год

У Києві не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год у весняно-літній період, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.

У весняно-літній період у Києві не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих ділянках доріг

- зазначили у КМДА.

З 1 квітня до 1 листопада на всіх дорогах Києва, як вказано, діятиме стандартне обмеження – до 50 км/год відповідно до ПДР.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що таке рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі. Фахівці перевірили стан визначених раніше ділянок з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних обмежень.

Під час оцінки врахували у тому числі статистику ДТП за попередній рік. Додатково зважали на заплановані ремонтні роботи, під час яких діятимуть тимчасові схеми організації руху.

"Водіїв закликають бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху", - наголосили у КМДА.

