У Києві з квітня не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год
Київ • УНН
У столиці не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкості через стан доріг та статистику ДТП. На всіх ділянках діятиме обмеження до 50 км/год.
У Києві не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год у весняно-літній період, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.
У весняно-літній період у Києві не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих ділянках доріг
З 1 квітня до 1 листопада на всіх дорогах Києва, як вказано, діятиме стандартне обмеження – до 50 км/год відповідно до ПДР.
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що таке рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі. Фахівці перевірили стан визначених раніше ділянок з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних обмежень.
Під час оцінки врахували у тому числі статистику ДТП за попередній рік. Додатково зважали на заплановані ремонтні роботи, під час яких діятимуть тимчасові схеми організації руху.
"Водіїв закликають бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху", - наголосили у КМДА.
