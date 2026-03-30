Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 20793 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 40432 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 35457 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 56119 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 42625 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 54245 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 44531 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 36178 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 35009 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні

Київ • УНН

 • 7174 перегляди

Експерти радять переходити на літню гуму при стабільних +10°C, зазвичай у середині квітня. Законодавство України не встановлює чітких термінів заміни.

В Україні вирує березневе потепління, утім вже невдовзі, наприкінці березня - на початку квітня очікується похолодання - вологої погоди побільшає, тому для водіїв постає питання, коли необхідно замінити зимові шини на літні на своєму автомобілі, пише УНН

Коли міняти резину на літню

Українське законодавство не регулює, коли необхідно міняти літні шини на зимові, тому кожен водій сам вирішує, коли це робити. Відповідно до правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів, які мають залишкову висоту малюнка протектора менше ніж 1,6 мм. Для автомобілів вагою понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів - 2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.

При якій температурі потрібно міняти зимову резину

Усім водіям хочеться якнайшвидше перейти на літні шини, проте поспішати з цим не варто, адже, як відомо, погода в Україні дуже непередбачувана. Одного правила, коли необхідно міняти гуму на своєму автомобілі, немає, проте експерти радять робити це, коли за вікном буде стабільно +10°C градусів і вище. 

Ще одним фактором, чому не варто спішити міняти гуму, - довжелезні черги на шиномонтажах, які розпочинаються кожного сезону. 

Також зазначимо, що експерти наголошують, що на зимовій гумі влітку можна їздити, проте ресурс шини буде швидше зношуватися, і вже взимку не принесе свого ефекту, що "вдарить по кишені" автовласників. 

Чудовим періодом, коли можна замінити гуму, є приблизно середина квітня, коли вже температура повітря буде стабільною, та на шиномонтажах буде менше черг. 

Заміна зимової гуми на літню

Для того, щоб власноруч замінити шини, необхідно: 

  • поставте автомобіль на ручне гальмо та бажано на передачу, якщо у вас “механіка”;
    • послабте колісні болти на півоберта, коли автомобіль ще стоїть на землі;
      • підніміть автомобіль (для більшої впевненості, що автомобіль не впаде з домкрату, можна щось підкласти під авто, наприклад, запасне колесо, палети, тощо);
        • послабте колеса і повністю відкрутіть колісні болти;
          • після заміни коліс перевірте болти динамометричним ключем. 

            Важливе правило: болти, або гайки потрібно затягувати через один, а не по черзі.

