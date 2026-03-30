Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні

В Україні вирує березневе потепління, утім вже невдовзі, наприкінці березня - на початку квітня очікується похолодання - вологої погоди побільшає, тому для водіїв постає питання, коли необхідно замінити зимові шини на літні на своєму автомобілі, пише УНН.

Коли міняти резину на літню

Українське законодавство не регулює, коли необхідно міняти літні шини на зимові, тому кожен водій сам вирішує, коли це робити. Відповідно до правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів, які мають залишкову висоту малюнка протектора менше ніж 1,6 мм. Для автомобілів вагою понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів - 2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.

При якій температурі потрібно міняти зимову резину

Усім водіям хочеться якнайшвидше перейти на літні шини, проте поспішати з цим не варто, адже, як відомо, погода в Україні дуже непередбачувана. Одного правила, коли необхідно міняти гуму на своєму автомобілі, немає, проте експерти радять робити це, коли за вікном буде стабільно +10°C градусів і вище.

Ще одним фактором, чому не варто спішити міняти гуму, - довжелезні черги на шиномонтажах, які розпочинаються кожного сезону.

Також зазначимо, що експерти наголошують, що на зимовій гумі влітку можна їздити, проте ресурс шини буде швидше зношуватися, і вже взимку не принесе свого ефекту, що "вдарить по кишені" автовласників.

Чудовим періодом, коли можна замінити гуму, є приблизно середина квітня, коли вже температура повітря буде стабільною, та на шиномонтажах буде менше черг.

Заміна зимової гуми на літню

Для того, щоб власноруч замінити шини, необхідно:

поставте автомобіль на ручне гальмо та бажано на передачу, якщо у вас “механіка”;

послабте колісні болти на півоберта, коли автомобіль ще стоїть на землі;

підніміть автомобіль (для більшої впевненості, що автомобіль не впаде з домкрату, можна щось підкласти під авто, наприклад, запасне колесо, палети, тощо);

послабте колеса і повністю відкрутіть колісні болти;

після заміни коліс перевірте болти динамометричним ключем.

Важливе правило: болти, або гайки потрібно затягувати через один, а не по черзі.

