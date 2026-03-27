Оподаткування продажу авто в Україні - озвучені нові правила для власників

Ексклюзив
11:09 • 5764 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
10:01 • 15563 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
08:55 • 12041 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 20109 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 41112 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 45479 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 42704 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 35965 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 67605 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 14:41 • 39947 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Популярнi новини
Підпис Трампа з'явиться на доларових банкнотах на честь 250-річчя США27 березня, 02:32 • 7376 перегляди
Бездоганна українська - учасниці Євробачення-2026 виконали "Дикі танці" Руслани27 березня, 03:09 • 32803 перегляди
ЦПД: Хезболла атакувала ізраїльський танк FPV-дроном за ймовірної підтримки рфVideo27 березня, 03:45 • 10459 перегляди
Євген Кот зізнався у панічних атаках та алкогольній залежності27 березня, 04:23 • 18644 перегляди
НБУ "відпустив" євро: офіційний курс на 27 березня27 березня, 06:00 • 14512 перегляди
Публікації
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
10:01 • 15567 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 67606 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 76850 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 52771 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте26 березня, 12:14 • 59118 перегляди
Оподаткування продажу авто в Україні - озвучені нові правила для власників

Київ • УНН

 • 2462 перегляди

Продаж одного авто на рік не оподатковується, а за другий і третій доведеться сплатити до 18%. Дохід визначають за договором або ринковою ціною.

Оподаткування продажу авто в Україні - озвучені нові правила для власників

В Україні існують правила оподаткування операцій із продажу або обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу України, повідомляє УНН з посиланням на Державну податкову службу України.

Деталі

Згідно з чинним законодавством, якщо фізична особа впродовж року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов’язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно, додали в податковій службі.

Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року, дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою - 5%. Але якщо людина продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку - 18%. Крім того, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%.

Дохід від продажу або обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (або міни), але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної, ринкової вартості (за вибором платника податку)

- повідомили в податковій службі.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України планує найближчим часом внести у парламент великий податковий законопроєкт, з метою проголосувати його на початку квітня до поїздки на весняні збори МВФ.

Євген Устименко

