Оподаткування продажу авто в Україні - озвучені нові правила для власників
Продаж одного авто на рік не оподатковується, а за другий і третій доведеться сплатити до 18%. Дохід визначають за договором або ринковою ціною.
В Україні існують правила оподаткування операцій із продажу або обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу України, повідомляє УНН з посиланням на Державну податкову службу України.
Згідно з чинним законодавством, якщо фізична особа впродовж року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов’язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно, додали в податковій службі.
Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року, дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою - 5%. Але якщо людина продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку - 18%. Крім того, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%.
Дохід від продажу або обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (або міни), але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної, ринкової вартості (за вибором платника податку)
Кабінет міністрів України планує найближчим часом внести у парламент великий податковий законопроєкт, з метою проголосувати його на початку квітня до поїздки на весняні збори МВФ.