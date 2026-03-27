Налогообложение продажи авто в Украине - озвучены новые правила для владельцев

В Украине существуют правила налогообложения операций по продаже или обмену транспортных средств. Это определено статьей 173 Налогового кодекса Украины, сообщает УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Согласно действующему законодательству, если физическое лицо в течение года продает или обменивает один легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, такой доход не облагается налогом. В случае отсутствия других доходов, подлежащих обязательному налогообложению, подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах не нужно, добавили в налоговой службе.

Однако в случае продажи второго легкового автотранспорта в течение того же года, доход от такой операции уже подлежит налогообложению по ставке - 5%. Но если человек продает третье и каждое последующее транспортное средство, применяется ставка налога - 18%. Кроме того, такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5%.

Доход от продажи или обмена легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда определяется на основе цены, указанной в договоре купли-продажи (или мены), но не ниже среднерыночной стоимости такого транспортного средства или не ниже его оценочной, рыночной стоимости (по выбору налогоплательщика)