Налогообложение продажи авто в Украине - озвучены новые правила для владельцев

Эксклюзив
10:01 • 4294 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
08:55 • 5150 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
05:31 • 16350 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 37764 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 43447 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 41472 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 35533 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 64192 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 14:41 • 39601 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Эксклюзив
26 марта, 12:59 • 27186 просмотра
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
Популярные новости
Украина хочет заключить с Саудовской Аравией соглашение о безопасности неба – СМИ27 марта, 00:58 • 24542 просмотра
Ленинградскую область третью ночь подряд атакуют дроны, в районе портов раздавались взрывыPhotoVideo27 марта, 01:20 • 13940 просмотра
В результате удара по Харькову пострадали 6 человек27 марта, 01:54 • 17251 просмотра
Безупречный украинский — участницы Евровидения-2026 исполнили «Дикие танцы» Русланы27 марта, 03:09 • 28066 просмотра
Евгений Кот признался в панических атаках и алкогольной зависимости27 марта, 04:23 • 15329 просмотра
публикации
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
10:01 • 4316 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 64196 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 72519 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 49722 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет26 марта, 12:14 • 56067 просмотра
Налогообложение продажи авто в Украине - озвучены новые правила для владельцев

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Продажа одного авто в год не облагается налогом, а за второе и третье придется уплатить до 18%. Доход определяют по договору или рыночной цене.

Налогообложение продажи авто в Украине - озвучены новые правила для владельцев

В Украине существуют правила налогообложения операций по продаже или обмену транспортных средств. Это определено статьей 173 Налогового кодекса Украины, сообщает УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Подробности

Согласно действующему законодательству, если физическое лицо в течение года продает или обменивает один легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, такой доход не облагается налогом. В случае отсутствия других доходов, подлежащих обязательному налогообложению, подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах не нужно, добавили в налоговой службе.

Однако в случае продажи второго легкового автотранспорта в течение того же года, доход от такой операции уже подлежит налогообложению по ставке - 5%. Но если человек продает третье и каждое последующее транспортное средство, применяется ставка налога - 18%. Кроме того, такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5%.

Доход от продажи или обмена легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда определяется на основе цены, указанной в договоре купли-продажи (или мены), но не ниже среднерыночной стоимости такого транспортного средства или не ниже его оценочной, рыночной стоимости (по выбору налогоплательщика)

- сообщили в налоговой службе.

Напомним

Кабинет министров Украины планирует в ближайшее время внести в парламент крупный налоговый законопроект, с целью проголосовать его в начале апреля до поездки на весенние сборы МВФ.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаАвто
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Международный валютный фонд
Государственная налоговая служба Украины
Украина