Уряд планує внести у ВР великий податковий законопроєкт для голосування на початку квітня до зборів МВФ - нардеп

Уряд планує найближчим часом внести у парламент великий податковий законопроєкт, з метою проголосувати його на початку квітня до поїздки на весняні збори МВФ, повідомив народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк за підсумками наради з урядом, пише УНН.

Як повідомив нардеп за підсумками наради "між урядом (Свириденко, Марченко та Соболєв) та представниками депутатських груп та фракцій", план наступний - "вносити сьогодні податковий законопроєкт на реєстрацію Ради. І вже 07-09 квітня його голосувати".

"Поки вони думають, чи це буде закон "one big beautiful bill", чи розділять на два-три: умовно в одному (5% військовий збір + платформи) і інший (ПДВ для ФОП + посилки). Вирішать після наради сьогодні. Щоб терміново голосувати вже в перший тиждень квітня", - вказав Железняк.

Окрім того, з його слів, на нараді "Свириденко повідомила, що перший транш з кредиту ЄС (той що 90 млрд євро) ми отримаємо лише літом". "А Марченко - що наш дефіцит зараз 52 млрд $. Тобто нам треба кожного місяця отримувати по 5 млрд $, але…. По Ukraine Facility купа маяків не виконано. По Світовому банку теж, тому нічого не отримуємо. Уже зараз відстаємо від графіку на 3,5 млрд $ за перші два місяці року. Поки гроші на рахунку Казначейства є, але якщо так продовжиться, Мінфін розглядає варіант обмеження ряду невійськових виплат (як було у 2022-му)", - повідомив Железняк.

"Тому уряд просить проголосувати їм закони на засіданні 07-09 квітня, так як вже з 13-го вони летять до Вашингтону на Spring Meetings МВФ, - вказав Железняк. - І тому будуть терміново вносити податкові закони і просити Раду їх схвалити, та ще і по скороченій процедурі подачі альтернативних".

На сьогоднішньому засіданні ВР, зі слів Железняка, "взяв слово Марченко - ми дійсно готуємо такий законопроєкт: про ПДВ для ФОП, оподаткування платформ, вічний військовий збір 5% та скасування пільги на посилки… Це не збільшення податків, а вирівнювання правил гри".

