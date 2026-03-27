"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
10:01 • 186 перегляди
Уряд планує внести у ВР великий податковий законопроєкт для голосування на початку квітня до зборів МВФ - нардеп

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

Кабмін планує запровадити 5% військовий збір та ПДВ для ФОП до квітня через дефіцит бюджету. Мінфін попереджає про можливе обмеження невійськових виплат.

Уряд планує внести у ВР великий податковий законопроєкт для голосування на початку квітня до зборів МВФ - нардеп

Уряд планує найближчим часом внести у парламент великий податковий законопроєкт, з метою проголосувати його на початку квітня до поїздки на весняні збори МВФ, повідомив народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк за підсумками наради з урядом, пише УНН.

Деталі

Як повідомив нардеп за підсумками наради "між урядом (Свириденко, Марченко та Соболєв) та представниками депутатських груп та фракцій", план наступний - "вносити сьогодні податковий законопроєкт на реєстрацію Ради. І вже 07-09 квітня його голосувати".

"Поки вони думають, чи це буде закон "one big beautiful bill", чи розділять на два-три: умовно в одному (5% військовий збір + платформи) і інший (ПДВ для ФОП + посилки). Вирішать після наради сьогодні. Щоб терміново голосувати вже в перший тиждень квітня", - вказав Железняк.

Окрім того, з його слів, на нараді "Свириденко повідомила, що перший транш з кредиту ЄС (той що 90 млрд євро) ми отримаємо лише літом". "А Марченко - що наш дефіцит зараз 52 млрд $. Тобто нам треба кожного місяця отримувати по 5 млрд $, але…. По Ukraine Facility купа маяків не виконано. По Світовому банку теж, тому нічого не отримуємо. Уже зараз відстаємо від графіку на 3,5 млрд $ за перші два місяці року. Поки гроші на рахунку Казначейства є, але якщо так продовжиться, Мінфін розглядає варіант обмеження ряду невійськових виплат (як було у 2022-му)", - повідомив Железняк.

"Тому уряд просить проголосувати їм закони на засіданні 07-09 квітня, так як вже з 13-го вони летять до Вашингтону на Spring Meetings МВФ, - вказав Железняк. - І тому будуть терміново вносити податкові закони і просити Раду їх схвалити, та ще і по скороченій процедурі подачі альтернативних".

На сьогоднішньому засіданні ВР, зі слів Железняка, "взяв слово Марченко - ми дійсно готуємо такий законопроєкт: про ПДВ для ФОП, оподаткування платформ, вічний військовий збір 5% та скасування пільги на посилки… Це не збільшення податків, а вирівнювання правил гри".

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міжнародний валютний фонд
Сергій Марченко
Світовий банк
Вашингтон
Ярослав Железняк