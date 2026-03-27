Правительство планирует внести в ВР большой налоговый законопроект для голосования в начале апреля до сборов МВФ - нардеп

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Кабмин планирует ввести 5% военный сбор и НДС для ФОП до апреля из-за дефицита бюджета. Минфин предупреждает о возможном ограничении невоенных выплат.

Правительство планирует в ближайшее время внести в парламент большой налоговый законопроект с целью проголосовать его в начале апреля до поездки на весенние сборы МВФ, сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк по итогам совещания с правительством, пишет УНН.

Детали

Как сообщил нардеп по итогам совещания "между правительством (Свириденко, Марченко и Соболев) и представителями депутатских групп и фракций", план следующий - "вносить сегодня налоговый законопроект на регистрацию Рады. И уже 07-09 апреля его голосовать".

"Пока они думают, будет ли это закон "one big beautiful bill", или разделят на два-три: условно в одном (5% военный сбор + платформы) и другой (НДС для ФЛП + посылки). Решат после совещания сегодня. Чтобы срочно голосовать уже в первую неделю апреля", - указал Железняк.

НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект20.03.26, 10:54 • 21046 просмотров

Кроме того, по его словам, на совещании "Свириденко сообщила, что первый транш из кредита ЕС (тот что 90 млрд евро) мы получим только летом". "А Марченко - что наш дефицит сейчас 52 млрд $. То есть нам надо каждый месяц получать по 5 млрд $, но…. По Ukraine Facility куча маяков не выполнена. По Всемирному банку тоже, поэтому ничего не получаем. Уже сейчас отстаем от графика на 3,5 млрд $ за первые два месяца года. Пока деньги на счету Казначейства есть, но если так продолжится, Минфин рассматривает вариант ограничения ряда невоенных выплат (как было в 2022-м)", - сообщил Железняк.

"Поэтому правительство просит проголосовать им законы на заседании 07-09 апреля, так как уже с 13-го они летят в Вашингтон на Spring Meetings МВФ, - указал Железняк. - И поэтому будут срочно вносить налоговые законы и просить Раду их одобрить, да еще и по сокращенной процедуре подачи альтернативных".

На сегодняшнем заседании ВР, по словам Железняка, "взял слово Марченко - мы действительно готовим такой законопроект: о НДС для ФЛП, налогообложении платформ, вечном военном сборе 5% и отмене льготы на посылки… Это не увеличение налогов, а выравнивание правил игры".

МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте17.03.26, 08:01 • 28130 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Международный валютный фонд
Сергей Марченко
Всемирный банк
Вашингтон
Ярослав Железняк