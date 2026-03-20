НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект

Министерство финансов обнародовало крупный налоговый законопроект по НДС для ФЛП, военному сбору, налогообложению цифровых платформ (OLX, Uklon и т.д.) и посылок, пишет УНН.

В пояснительной записке разъясняются основные положения проекта закона.

Налогообложение цифровых платформ

Налоговый кодекс Украины предложено дополнить новой статьей "Налогообложение доходов подотчетных продавцов от осуществления отчетной деятельности через цифровые платформы".

Так, предусмотрено, что право на налогообложение доходов от осуществления отчетной деятельности по ставке 5% имеет налогоплательщик-резидент, достигший 18 лет и отвечающий одновременно ряду требований, одно из которых - объем дохода, полученный физическим лицом – подотчетным продавцом в течение календарного года от осуществления отчетной деятельности, не может превышать 834 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (приблизительно 7,2 миллионов гривен по состоянию на 01.01.2026);

В то же время законопроектом установлено, что доход физического лица – продавца от реализации товаров через платформы не включается в налогооблагаемый доход в случае, если его общая сумма за отчетный год не превышает эквивалент 2 000 евро по официальному курсу НБУ на 1 января соответствующего года. При этом отсутствует требование открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а подотчетный продавец имеет право использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд.

НДС для ФЛП

Эта часть касается гармонизации правил НДС для плательщиков единого налога в соответствии с Директивой 2006/112/ЕС.

В части установления обязательной регистрации плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) плательщиков единого налога – юридических лиц и физических лиц – предпринимателей (ФЛП) законопроектом предусмотрено:

обязательная регистрация плательщиками НДС с 01.01.2027 юридических и физических лиц – предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения в случае достижения порога для обязательной регистрации плательщиком НДС, установленного пунктом 181.1 статьи 181 Налогового кодекса Украины;

введение для плательщиков НДС, уплачивающих единый налог, отчетного налогового периода – календарный квартал;

применение штрафных санкций в размере 1 гривны за первые пять нарушений в течение 2027 года для плательщиков единого налога, зарегистрированных как плательщики НДС, в случае нарушения ими сроков регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных и/или нарушения правил начисления и уплаты денежного обязательства;

предоставление права плательщикам НДС составлять сводные налоговые накладные в случае осуществления поставки товаров / услуг и/или получения предварительной оплаты за товары / услуги, лицам, не зарегистрированным плательщиками НДС, не позднее последнего дня месяца.

В то же время законопроектом предложено повысить порог для обязательной регистрации плательщиком НДС с 1 до 4 млн гривен - говорится в проекте.

Как отмечается, это соответствует пределам, определенным Директивой Совета 2006/112/ЕС (85 тыс. евро).

Относительно военного сбора

Законопроектом предусмотрено продлить действие норм об обязанности уплаты военного сбора:

для физических лиц в размере 5,0%;

для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы – 10% в расчете одной минимальной заработной платы на первое число текущего месяца (в 2026 году – 850 грн);

плательщиков единого налога третьей группы (ФЛП и юридических лиц) (кроме электронных резидентов (е-резидентов) – 1% от дохода.

Относительно посылок

Это касается усовершенствования администрирования НДС в сфере электронной торговли.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, направленных на урегулирование налогообложения операций дистанционной продажи товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, для возможности уплаты НДС отправителем.

В частности, законопроектом предложено:

определить, что в случае ввоза на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, приобретенных согласно правилам дистанционной продажи, базой налогообложения является суммарная фактурная стоимость, определенная в соответствии с Таможенным кодексом Украины (150 евро);

установить обязательство для предприятия электронного интерфейса – нерезидента вести учетные записи дистанционных продаж товаров;

определить, что лицом, ответственным за начисление и уплату в бюджет НДС в случае осуществления деятельности согласно правилам дистанционной продажи товаров, является предприятие электронного интерфейса. В случае если предприятие электронного интерфейса является нерезидентом, то посредник предприятия электронного интерфейса считается лицом, на которое также возлагается обязанность по начислению и уплате в бюджет налога на уровне предприятия электронного интерфейса.

Также предусмотрено дополнение статьи 197 Налогового кодекса новыми положениями об освобождении от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины:

товаров, приобретенных согласно правилам дистанционной продажи товаров, в адрес для получателя – физического лица (для избежания двойного налогообложения операций по дистанционной продаже товаров);

товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро, для одного получателя - физического лица в одной депеше от одного отправителя – физического лица в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя – физического лица в международных экспресс-отправлениях. При условии, что такие товары отправляются отправителем получателю без какой-либо оплаты, предназначены для личного или семейного использования получателем, их характеристики и количество не указывают на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью.

Законопроектом предусмотрено как внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, так и в Закон Украины "О банках и банковской деятельности". Кодекс также дополняется новой статьей 347 "Международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы".

"Принятие законопроекта позволит дополнительно привлечь в Государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд грн в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора в Государственный бюджет Украины после прекращения или отмены военного положения на территории Украины", - говорится в пояснительной записке.