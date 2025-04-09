Министерство финансов Украины

В госбюджет от ОВГЗ привлекли до 30 млрд грн в январе: куда пойдут деньги

В январе 2025 года Минфин привлек 29,5 млрд грн от выпуска государственных облигаций. В обращении находятся ОВГЗ на более 1,85 трлн грн, наибольшая доля у коммерческих банков и НБУ.