Министерство финансов Украины

Кабмин выделил средства на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения с США о полезных ископаемых. Министерства экономики и юстиции должны привлечь консультантов до 15 апреля 2025 года.
Минфин опроверг информацию об угрозе задержки выплат военным. Финансирование ВСУ – приоритет, средства предусмотрены в госбюджете на 2025 год, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме.
Налоговая вводит меры по урегулированию налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов. Будут созданы рабочие группы, которые будут предоставлять консультации предпринимателям.
В Дії временно недоступна подача деклараций из-за обновления для актуализации форм для ФЛП.
Впервые за 11 месяцев индекс ожиданий деловой активности превысил нейтральный уровень, достигнув 51. 8. Этому способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание производства и стабилизация энергообеспечения.
В марте 2025 года в общий фонд госбюджета поступило более 160 млрд гривен, что на 48,7% больше, чем в марте 2024. За эти деньги можно приобрести более 1 млн FPV-дронов.
Деммобилизованные ФЛП имеют всего 10 дней на подачу документов для освобождения от налогообложения. ГНС работает с Минфином и Минобороны над увеличением этого срока.
Кабинет министров Украины выделил 83 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства пойдут на инженерно-технические сооружения и оборудование оборонительных рубежей.
В феврале 2025 года госдолг Украины уменьшился на 15,5 млрд грн, но в долларовом эквиваленте вырос. Минфин сокращает внутренние заимствования, полагаясь на льготное финансирование от партнеров.
Государственная налоговая служба вывела почти 10 тысяч предприятий из "рисковых" и уменьшила блокировку налоговых накладных до 0,39%. Начаты изменения в механизм приостановки регистрации накладных.
ГНС уменьшает количество заблокированных налоговых накладных для бизнеса Харьковщины, который работает под обстрелами. Из категории рисковых вывели 266 предприятий области.
До конца июня гривна будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн за доллар, а до конца года не девальвирует до 45 грн, считает президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.
Правительство планирует новые программы поддержки многодетных семей, включая помощь в подготовке детей к школе. Также расширяется программа "муниципальная няня".
За январь-февраль 2024 года 3186 украинцев задекларировали более 1 млн грн доходов, уплатив 269,6 млн грн налога и 44,6 млн грн военного сбора. Самому молодому миллионеру 3,5 года, самой старшей – 96.
Руслан Кравченко провел встречу с 80 представителями бизнеса в Одесской области и выявил недостатки в работе местного ГУ ГНС. По результатам проверки будут уволены два заместителя начальника.
Подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между ГНС, Госфинмониторингом и БЭБ. Документ предполагает обмен информацией и опытом для противодействия уклонению от налогов и финансовым преступлениям.
Налоговая служба планирует упростить процедуру регистрации налоговых накладных и уменьшить количество их блокировок. Среди основных изменений - увеличение лимитов для безусловной регистрации и упрощение проверок для бизнеса в прифронтовых зонах.
С 1 марта 2025 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 11,5%. Средняя пенсия вырастет с 5789 грн до 6345 грн, а общие расходы ПФУ составят 908,2 млрд гривен.
В феврале 2025 года общий фонд госбюджета получил 125,8 млрд грн налогов и сборов. Наибольшие поступления обеспечили НДФЛ с военным сбором (25,8 млрд) и НДС (19,8 млрд).
Из-за новых требований к кассовым аппаратам АЗС могут прекратить работу с 1 марта 2025 года. Заправки вынуждены будут либо остановиться, либо получить штраф в 150% от стоимости проданного топлива.
Правительство назначило двух первых заместителей в Госфинмониторинг и Госагентство искусств. Также согласованы кадровые изменения в районных и областных госадминистрациях.
{"Государственный и гарантированный долг Украины достиг 166,1 млрд долларов США. Средневзвешенная стоимость долга снизилась с 7,79% до 5,09%, а срочность выросла с 6,27 до 12,26 лет."}
В январе 2025 года Минфин привлек 29,5 млрд грн от выпуска государственных облигаций. В обращении находятся ОВГЗ на более 1,85 трлн грн, наибольшая доля у коммерческих банков и НБУ.
Правительство утвердило новую форму налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ, изменив периодичность представления с квартальной на ежемесячную. Отчетность по новой форме начнет действовать с января 2025 года.
Государственная налоговая служба выполнила план доходов на январь на 114,8%, собрав 76,1 млрд грн в госбюджет. Возмещение НДС выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.
Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Сейчас разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.
Денис Шмыгаль провел совещание по расширению программ поддержки семей с детьми. Министерства разработают комплексную стратегию, которая охватит все этапы родительства - от беременности до школьного обучения.
В общий фонд госбюджета в 2024 году поступило 2,2 трлн грн, из которых значительную долю составляет НДФЛ и военный сбор. Общие поступления в госбюджет достигли 3,12 трлн грн, а расходы - 4,48 трлн грн.
С 1 января 2025 года вводятся новые требования к форме и содержанию фискальных чеков. За выдачу чеков старого образца продавцов будут штрафовать на 100% стоимости проданных товаров.
В госбюджет Украины поступило 2,2 трлн грн налогов и сборов, из которых более 1 трлн грн обеспечила Налоговая служба. Дополнительно получено 453,6 млрд грн международной помощи и 546,1 млрд грн ЕСВ.