Министерство финансов Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25994 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кравченко: ГНС вводит комплекс мер для урегулирования налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов

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В Дії временно приостановлена подача деклараций: почему

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Впервые за 11 месяцев индекс ожиданий деловой активности превысил нейтральный уровень, достигнув 51. 8. Этому способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание производства и стабилизация энергообеспечения.

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За эту сумму можно приобрести более 1 млн FPV-дронов: Кравченко сообщил, что налоговая в первом квартале перевыполнила показатели на 36 млрд грн

В марте 2025 года в общий фонд госбюджета поступило более 160 млрд гривен, что на 48,7% больше, чем в марте 2024. За эти деньги можно приобрести более 1 млн FPV-дронов.

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Освобождение от налогообложения мобилизованных ФЛП: Кравченко заявил, что идет работа над увеличением срока подачи документов

Деммобилизованные ФЛП имеют всего 10 дней на подачу документов для освобождения от налогообложения. ГНС работает с Минфином и Минобороны над увеличением этого срока.

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Кабмин выделил более 80 млн гривен на строительство фортификаций в Запорожской области

Кабинет министров Украины выделил 83 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства пойдут на инженерно-технические сооружения и оборудование оборонительных рубежей.

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Государственный внутренний долг Украины в этом году уменьшился на 15,5 млрд гривен

В феврале 2025 года госдолг Украины уменьшился на 15,5 млрд грн, но в долларовом эквиваленте вырос. Минфин сокращает внутренние заимствования, полагаясь на льготное финансирование от партнеров.

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Блокировка накладных и рисковый статус: Кравченко рассказал о четких решениях вместо хаоса

Государственная налоговая служба вывела почти 10 тысяч предприятий из "рисковых" и уменьшила блокировку налоговых накладных до 0,39%. Начаты изменения в механизм приостановки регистрации накладных.

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Кравченко: ГНС поддерживает бизнес Харьковщины, уменьшая количество заблокированных налоговых накладных

ГНС уменьшает количество заблокированных налоговых накладных для бизнеса Харьковщины, который работает под обстрелами. Из категории рисковых вывели 266 предприятий области.

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Курс гривны к доллару: прогноз банкира на конец июня и до конца года

До конца июня гривна будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн за доллар, а до конца года не девальвирует до 45 грн, считает президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

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Правительство планирует новые программы поддержки многодетных семей, включая помощь в подготовке детей к школе. Также расширяется программа "муниципальная няня".

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В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

За январь-февраль 2024 года 3186 украинцев задекларировали более 1 млн грн доходов, уплатив 269,6 млн грн налога и 44,6 млн грн военного сбора. Самому молодому миллионеру 3,5 года, самой старшей – 96.

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Продолжаем конструктивный диалог с налогоплательщиками с акцентом на совершенствование работы налоговой системы - Руслан Кравченко

Руслан Кравченко провел встречу с 80 представителями бизнеса в Одесской области и выявил недостатки в работе местного ГУ ГНС. По результатам проверки будут уволены два заместителя начальника.

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ГНС подписала меморандум с Госфинмониторингом и БЭБ: Кравченко рассказал, что предполагается

Подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между ГНС, Госфинмониторингом и БЭБ. Документ предполагает обмен информацией и опытом для противодействия уклонению от налогов и финансовым преступлениям.

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Налоговая служба предлагает 6 ключевых изменений в систему мониторинга накладных - Кравченко

Налоговая служба планирует упростить процедуру регистрации налоговых накладных и уменьшить количество их блокировок. Среди основных изменений - увеличение лимитов для безусловной регистрации и упрощение проверок для бизнеса в прифронтовых зонах.

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Индексация пенсий: на сколько с сегодняшнего дня увеличат выплаты

С 1 марта 2025 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 11,5%. Средняя пенсия вырастет с 5789 грн до 6345 грн, а общие расходы ПФУ составят 908,2 млрд гривен.

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В феврале в общий фонд госбюджета поступило 125,8 млрд грн - Минфин

В феврале 2025 года общий фонд госбюджета получил 125,8 млрд грн налогов и сборов. Наибольшие поступления обеспечили НДФЛ с военным сбором (25,8 млрд) и НДС (19,8 млрд).

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Почему АЗС могут прекратить работу с 1 марта: нардеп объяснила причину

Из-за новых требований к кассовым аппаратам АЗС могут прекратить работу с 1 марта 2025 года. Заправки вынуждены будут либо остановиться, либо получить штраф в 150% от стоимости проданного топлива.

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Кабмин провел кадровые изменения в Минцифры и двух ведомствах: кого уволили и кого назначили

Правительство назначило двух первых заместителей в Госфинмониторинг и Госагентство искусств. Также согласованы кадровые изменения в районных и областных госадминистрациях.

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Госдолг Украины достигает 87,9% ожидаемого ВВП в 2024 году - Минфин

{"Государственный и гарантированный долг Украины достиг 166,1 млрд долларов США. Средневзвешенная стоимость долга снизилась с 7,79% до 5,09%, а срочность выросла с 6,27 до 12,26 лет."}

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В госбюджет от ОВГЗ привлекли до 30 млрд грн в январе: куда пойдут деньги

В январе 2025 года Минфин привлек 29,5 млрд грн от выпуска государственных облигаций. В обращении находятся ОВГЗ на более 1,85 трлн грн, наибольшая доля у коммерческих банков и НБУ.

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Правительство утвердило новую форму налоговой отчетности: что изменится в 2025 году

Правительство утвердило новую форму налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ, изменив периодичность представления с квартальной на ежемесячную. Отчетность по новой форме начнет действовать с января 2025 года.

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Глава ГНС ​​Кравченко ответил тем, кто болел за его "провал": план за январь перевыполнен

Государственная налоговая служба выполнила план доходов на январь на 114,8%, собрав 76,1 млрд грн в госбюджет. Возмещение НДС выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

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Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. Сейчас разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.

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Правительство готовит новую стратегию поддержки украинских семей с детьми: о чем идет речь

Денис Шмыгаль провел совещание по расширению программ поддержки семей с детьми. Министерства разработают комплексную стратегию, которая охватит все этапы родительства - от беременности до школьного обучения.

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Каждая девятая гривна поступила в Бюджет-2024 от НДФЛ и военного сбора - Минфин

В общий фонд госбюджета в 2024 году поступило 2,2 трлн грн, из которых значительную долю составляет НДФЛ и военный сбор. Общие поступления в госбюджет достигли 3,12 трлн грн, а расходы - 4,48 трлн грн.

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С 2025 года за выдачу фискальных чеков "по старинке" продавцов будут ждать штрафы

С 1 января 2025 года вводятся новые требования к форме и содержанию фискальных чеков. За выдачу чеков старого образца продавцов будут штрафовать на 100% стоимости проданных товаров.

Экономика • 1 января, 01:00 • 66635 просмотра

Более 1 триллиона налогов уплатили украинцы и бизнес - Минфин

В госбюджет Украины поступило 2,2 трлн грн налогов и сборов, из которых более 1 трлн грн обеспечила Налоговая служба. Дополнительно получено 453,6 млрд грн международной помощи и 546,1 млрд грн ЕСВ.

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