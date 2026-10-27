Рада поддержала 50% налога на прибыль банков в 2027 году: сколько получит бюджет и чем рискует экономика

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий продление на 2027 год повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную информацию украинского парламента.

За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов. Дополнительные бюджетные поступления планируют направить на нужды безопасности и обороны. В то же время представители банковского сектора предупреждают о возможных негативных последствиях для кредитования экономики

Что предусматривает законопроект

Речь идет о законопроекте №15262 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий", зарегистрированном 20 мая 2026 года.

Документ предусматривает продление на следующий год действия повышенной ставки налога на прибыль банковских учреждений в размере 50%. Таким образом, в случае окончательного принятия закона банки продолжат уплачивать налог по ставке, которая уже применяется в 2026 году. Кроме того, законопроект запрещает банкам уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков, накопленных в предыдущие налоговые периоды.

В то же время возможность учета таких убытков предполагается восстановить с 1 января 2028 года. Это означает, что в течение 2027 года банки не смогут использовать убытки прошлых лет для уменьшения налогооблагаемой прибыли.

Целью законодательной инициативы определили увеличение поступлений в государственный бюджет для финансирования потребностей сектора безопасности и обороны в условиях полномасштабной войны. Инициаторами документа выступила группа народных депутатов, в частности председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Еще 16 июня профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом с необходимой технико-юридической доработкой.

Сколько дополнительных средств планируют получить от банков

По оценкам Министерства финансов, продолжение повышенного налогообложения банков может обеспечить более 50 млрд гривен дополнительных поступлений в сводный бюджет по итогам налоговых периодов 2027 года. Средства будут поступать в течение двух бюджетных лет.

В частности, в 2027 году Минфин прогнозирует дополнительные поступления на уровне 37,8 млрд гривен, из которых 34 млрд гривен должны поступить в государственный бюджет, а еще 3,8 млрд гривен — в местные бюджеты. В 2028 году ожидают получение дополнительных 12,6 млрд гривен, в частности 11,4 млрд гривен в государственный бюджет и 1,2 млрд гривен в местные бюджеты.

Кроме того, в материалах к проекту Государственного бюджета на 2027 год предусмотрено 38,5 млрд гривен поступлений от налога на прибыль банков за первые три квартала следующего года при условии продления ставки 50%.

В то же время парламентский комитет по вопросам бюджета обратил внимание, что к законопроекту не было предоставлено финансово-экономического обоснования с соответствующими расчетами, предусмотренного Бюджетным кодексом и Регламентом Верховной Рады.

Почему власти настаивают на повышенном налогообложении

Одним из главных аргументов сторонников продления повышенной ставки остается прибыльность украинского банковского сектора. Председатель финансового комитета парламента Данило Гетманцев ранее объяснял необходимость такого решения особенностями получения банками прибыли во время войны.

По его словам, значительную часть доходов банковские учреждения получают также от операций с депозитными сертификатами Национального банка и облигациями внутреннего государственного займа. Эти инструменты дают банкам возможность получать доход при относительно низком уровне риска по сравнению с классическим кредитованием. Гетманцев подчеркивал, что государство, обеспечивающее функционирование соответствующих финансовых механизмов, имеет право рассчитывать на дополнительные поступления от банковского сектора в условиях значительных оборонных расходов.

"Государство забирает у банков часть этой прибыли, которая пойдет на финансирование армии", — заявлял Гетманцев в июне 2026 года.

Парламентарий также обращал внимание на высокую рентабельность банковского капитала в Украине по сравнению с европейскими показателями.

НБУ и банковский сектор предупреждают о рисках

Несмотря на ожидаемый бюджетный эффект, продолжение повышенного налогообложения вызвало возражения со стороны представителей финансового сектора.

Национальный банк Украины ранее неоднократно обращал внимание на риски, связанные с повышением налога на прибыль банков до 50%. В частности, в отчёте о финансовой стабильности за декабрь 2025 года регулятор отмечал, что повышенная налоговая нагрузка ограничивает возможности банков наращивать операции и негативно влияет на инвестиционную привлекательность финансового сектора.

Отдельным риском НБУ называл возможное усложнение приватизации государственных банков. По мнению регулятора, чрезмерное изъятие прибыли также может ограничивать возможности финансовых учреждений накапливать капитал.

В июне 2026 года против законопроекта №15262 выступили сразу несколько профессиональных и бизнес-объединений. Так, Ассоциация украинских банков, Национальная ассоциация банков Украины, Конфедерация строителей Украины, Ассоциация предпринимателей ветеранов Украины, Лига страховых организаций Украины и Торгово-промышленная палата Украины обратились к парламенту с призывом не поддерживать предложенные изменения.

Представители этих организаций предупреждали, что длительное применение повышенной ставки может негативно сказаться на кредитовании предприятий, инвестиционной активности и развитии ветеранского бизнеса. В Ассоциации украинских банков также приводили оценки, согласно которым 20–25 млрд гривен капитала потенциально могут обеспечить 200–300 млрд гривен кредитного ресурса для экономики.

Как решение может повлиять на бизнес и вкладчиков

Непосредственно для граждан законопроект не предусматривает введения новых налогов на банковские депозиты, карточные счета или кредитные операции. Повышенная ставка применяется именно к прибыли банковских учреждений, а не к средствам их клиентов.

В то же время эксперты банковского рынка обращают внимание на возможные косвенные последствия.

Прибыль — один из источников пополнения капитала банков. От объёма этого капитала, в частности, зависит возможность финансовых учреждений расширять кредитование с соблюдением установленных нормативов. Соответственно, сокращение прибыли, остающейся в распоряжении банков, потенциально может ограничивать их возможности финансировать новые проекты. Прежде всего это может касаться кредитования малого и среднего бизнеса, восстановления повреждённой инфраструктуры, жилищного строительства и инвестиций в энергетическую устойчивость.

Вместе с тем повышение налога не означает автоматического удорожания кредитов или сокращения всех кредитных программ. Реальные последствия будут зависеть от финансового состояния отдельных банков, спроса на займы, стоимости привлечения средств, кредитных рисков и политики Национального банка.

Как менялось налогообложение банков в Украине

Повышенное налогообложение банковского сектора применяется в Украине уже несколько лет. В 2023 году Верховная Рада впервые установила для банков ставку налога на прибыль в размере 50%. Решение объясняли необходимостью получить дополнительные бюджетные ресурсы в условиях войны и высокой прибыльностью финансовых учреждений.

В 2024 году аналогичная ставка была применена повторно. В 2025 году банки уплачивали налог на прибыль по ставке 25%, однако в конце года парламент вновь вернулся к вопросу повышения налоговой нагрузки.

3 декабря 2025 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривал применение ставки 50% в течение 2026 года.

Напомним

Несколько ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что третье повышение налогообложения банков будет иметь серьёзные негативные последствия. Он считает инициативу опасной, поскольку она подрывает доверие к налоговой системе.



