Третє підвищення оподаткування банків: в НБУ назвали головні ризики ініціативи
Київ • УНН
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що третє підвищення оподаткування банків матиме серйозні негативні наслідки. Він вважає ініціативу небезпечною, оскільки вона підриває довіру до податкової системи.
Третє підвищення оподаткування банків підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні негативні наслідки не лише для банків. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine сказав голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний, повідомляє УНН.
Деталі
Він нагадав, що Нацбанк підтримав впровадження екстраподатку на прибуток банків у 2023 році як разовий винятковий крок, і тоді це була свідома позиція НБУ та банківської спільноти. Натомість минулого року регулятор виступив проти підвищеного оподаткування банків "з огляду на повернення банківського бізнесу до нормальності".
Зараз ми взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною
За його словами, непропорційне податкове навантаження – це шлях до податкового арбітражу і тінізації одного з найпрозоріших секторів, рівень довіри до якого один з найвищих в країні. При цьому для банків, на відміну від інших секторів, діє постійна підвищена ставка податку на прибуток на рівні 25% замість 18%.
На практиці ж вони взагалі вже двічі сплатили підвищений податок за ставкою 50%, тож фактично забезпечують третину сплачених до бюджету податків, або в 15 разів більше за свою частку у ВВП. Це неприємний урок на майбутнє, що за прозорість з тебе візьмуть вищі податки
Видання вказує, що у Нацбанку вважають завищеними очікування щодо фіскального ефекту від підвищення податку, який уряд оцінює у 30 млрд грн, адже, за розрахунками регулятора, близько 65% прибутку банківської системи припадає на державні установи.
На переконання Пишного, банки можуть забезпечити в рази більші обсяги фінансування бюджету на внутрішньому борговому ринку без негативних наслідків для економіки як від чергового запровадження підвищеного податку.
Нагадаємо
В НБУ оцінюють, що в Україні зберігається посилений макроекономічний ризик, зокрема ризик капіталу та ризик прибутковості. При цьому знизилися кредитний і валютний ризики.
