"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
19:40 • 19497 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом
16 жовтня, 17:21 • 17813 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 22130 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об'єднання ФК "Металіст 1925" і АМП ФК "Незламні"
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 28391 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 39772 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 34634 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44004 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 73655 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
16 жовтня, 06:35 • 23317 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Третє підвищення оподаткування банків: в НБУ назвали головні ризики ініціативи

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що третє підвищення оподаткування банків матиме серйозні негативні наслідки. Він вважає ініціативу небезпечною, оскільки вона підриває довіру до податкової системи.

Третє підвищення оподаткування банків підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні негативні наслідки не лише для банків. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine сказав голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний, повідомляє УНН.

Деталі

Він нагадав, що Нацбанк підтримав впровадження екстраподатку на прибуток банків у 2023 році як разовий винятковий крок, і тоді це була свідома позиція НБУ та банківської спільноти. Натомість минулого року регулятор виступив проти підвищеного оподаткування банків "з огляду на повернення банківського бізнесу до нормальності".

Зараз ми взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною

- зазначив Пишний.

За його словами, непропорційне податкове навантаження – це шлях до податкового арбітражу і тінізації одного з найпрозоріших секторів, рівень довіри до якого один з найвищих в країні. При цьому для банків, на відміну від інших секторів, діє постійна підвищена ставка податку на прибуток на рівні 25% замість 18%.

На практиці ж вони взагалі вже двічі сплатили підвищений податок за ставкою 50%, тож фактично забезпечують третину сплачених до бюджету податків, або в 15 разів більше за свою частку у ВВП. Це неприємний урок на майбутнє, що за прозорість з тебе візьмуть вищі податки

- пояснив глава НБУ.

Видання вказує, що у Нацбанку вважають завищеними очікування щодо фіскального ефекту від підвищення податку, який уряд оцінює у 30 млрд грн, адже, за розрахунками регулятора, близько 65% прибутку банківської системи припадає на державні установи.

На переконання Пишного, банки можуть забезпечити в рази більші обсяги фінансування бюджету на внутрішньому борговому ринку без негативних наслідків для економіки як від чергового запровадження підвищеного податку.

Нагадаємо

В НБУ оцінюють, що в Україні зберігається посилений макроекономічний ризик, зокрема ризик капіталу та ризик прибутковості. При цьому знизилися кредитний і валютний ризики.

Кредитування в Україні стрімко зростає: НБУ оприлюднив деталі15.10.25, 19:08 • 2686 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаФінанси
Національний банк України
Андрій Пишний