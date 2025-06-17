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В Україні за останні півроку посилився макроекономічний ризик, зокрема ризики капіталу і прибутковості - НБУ

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

За останні півроку посилився ризик капіталу та прибутковості, знизилися кредитний та валютний ризики. Попри війну, ризики помірні, що дає простір для розвитку банків.

В Україні за останні півроку посилився макроекономічний ризик, зокрема ризики капіталу і прибутковості - НБУ

Станом на сьогодні зберігається посилений макроекономічний ризик, зокрема ризик капіталу та ризик прибутковості. При цьому знизилися кредитний і валютний ризики, повідомила директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова, пише УНН.

Деталі

Залишається посиленим макроекономічний ризик. Щоправда, наявні дизбаланси, які пов'язані з війною, з надлишком компенсується міжнародною допомогою, яка їх суттєво знижує

- повідомила Дадашова.

Представниця НБУ також додала, що за останні півроку посилився ризик капіталу та ризик прибутковості. Це негативно вплинуло на показники достатньості капіталу.

За останні півроку посилився ризик капіталу, а також ризик прибуткововсті. Основна причина – це ретроспективне оподаткування прибутку банків. Відповідно це факт знизив рентабельність і також вплинув негативно на показники достатньості капіталу. Однак його запаси залишаються достатніми, щоб банки були стійкими до можливих викликів

- пояснила вона.

Також директор Департаменту фінансової стабільності повідомила, що знизилися кредитний та валютний ризики.

Знизився ризик кредитний для корпорацій, адже поліпшилася оцінка бізнесом своєї майбутньої діяльності, а також знизився рівень дефолтів підприємств. Також знизився рівень валютного ризику, передусім тому, що знизилися межі коливання валютного курсу

- зазначила Дадашова.

Керівник Департаменту фінансової стабільності також підкреслила, що на піврічну перспективу значення ризиків залишається помірним, незважаючи на повномасштабну війну, яка продовжується.

Варто підкреслити, що понад два роки, не зважаючи на повномасштабну війну, в середньому значення ризиків на перспективу шести місяців залишається близьким до помірної оцінки чотири з десяти можливих. Тобто тло для роботи фінансового сектору, і банківського зокрема, залишає простір для подальшої активності та нарощування операцій

- зазначила Дадашова.

Доповнення

Члени Комітету з монетарної політики НБУ припускають повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року, проте, через інфляційні ризики, НБУ може утримувати облікову ставку на поточному рівні довше.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаФінанси
Національний банк України
Україна
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