В Україні за останні півроку посилився макроекономічний ризик, зокрема ризики капіталу і прибутковості - НБУ

Станом на сьогодні зберігається посилений макроекономічний ризик, зокрема ризик капіталу та ризик прибутковості. При цьому знизилися кредитний і валютний ризики, повідомила директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова, пише УНН.

Залишається посиленим макроекономічний ризик. Щоправда, наявні дизбаланси, які пов'язані з війною, з надлишком компенсується міжнародною допомогою, яка їх суттєво знижує

Представниця НБУ також додала, що за останні півроку посилився ризик капіталу та ризик прибутковості. Це негативно вплинуло на показники достатньості капіталу.

За останні півроку посилився ризик капіталу, а також ризик прибуткововсті. Основна причина – це ретроспективне оподаткування прибутку банків. Відповідно це факт знизив рентабельність і також вплинув негативно на показники достатньості капіталу. Однак його запаси залишаються достатніми, щоб банки були стійкими до можливих викликів

Також директор Департаменту фінансової стабільності повідомила, що знизилися кредитний та валютний ризики.

Знизився ризик кредитний для корпорацій, адже поліпшилася оцінка бізнесом своєї майбутньої діяльності, а також знизився рівень дефолтів підприємств. Також знизився рівень валютного ризику, передусім тому, що знизилися межі коливання валютного курсу

Керівник Департаменту фінансової стабільності також підкреслила, що на піврічну перспективу значення ризиків залишається помірним, незважаючи на повномасштабну війну, яка продовжується.

Варто підкреслити, що понад два роки, не зважаючи на повномасштабну війну, в середньому значення ризиків на перспективу шести місяців залишається близьким до помірної оцінки чотири з десяти можливих. Тобто тло для роботи фінансового сектору, і банківського зокрема, залишає простір для подальшої активності та нарощування операцій