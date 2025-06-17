В Украине за последние полгода усилился макроэкономический риск, в частности риски капитала и прибыльности – НБУ

По состоянию на сегодня сохраняется усиленный макроэкономический риск, в частности риск капитала и риск прибыльности. При этом снизились кредитный и валютный риски, сообщила директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Первин Дадашова, пишет УНН.

Представительница НБУ также добавила, что за последние полгода усилился риск капитала и риск прибыльности. Это негативно повлияло на показатели достаточности капитала.

За последние полгода усилился риск капитала, а также риск прибыльности. Основная причина – это ретроспективное налогообложение прибыли банков. Соответственно, этот факт снизил рентабельность и также повлиял негативно на показатели достаточности капитала. Однако его запасы остаются достаточными, чтобы банки были устойчивы к возможным вызовам

Также директор Департамента финансовой стабильности сообщила, что снизились кредитный и валютный риски.

Снизился риск кредитный для корпораций, ведь улучшилась оценка бизнесом своей будущей деятельности, а также снизился уровень дефолтов предприятий. Также снизился уровень валютного риска, прежде всего потому, что снизились пределы колебания валютного курса

Руководитель Департамента финансовой стабильности также подчеркнула, что на полугодовую перспективу значение рисков остается умеренным, несмотря на полномасштабную войну, которая продолжается.

Стоит подчеркнуть, что более двух лет, несмотря на полномасштабную войну, в среднем значение рисков на перспективу шести месяцев остается близким к умеренной оценке четыре из десяти возможных. То есть фон для работы финансового сектора, и банковского в частности, оставляет простор для дальнейшей активности и наращивания операций