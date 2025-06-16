НБУ: облікова ставка може утримуватися довше, але пом'якшення можливе в II півріччі

Члени Комітету з монетарної політики НБУ припускають повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року, проте, через інфляційні ризики, НБУ може утримувати облікову ставку на поточному рівні довше, повідомили у регуляторі, пише УНН.

Наразі члени КМП припускають повернення до пом’якшення процентної політики в другому півріччі 2025 року, однак, зважаючи на баланс ризиків, схиляються до обережніших кроків, ніж очікували раніше - ідеться у повідомленні НБУ.

Очікується, що НБУ зможе повернутися до циклу зниження облікової ставки після проходження піку цінового сплеску й нівелювання загрози закріплення інфляції на високому рівні.

"Більшість членів КМП не виключили, що з огляду на поточні інфляційні тенденції і доволі високі ризики, пов’язані передусім із негативними наслідками війни та впливом несприятливих погодних умов на врожаї, НБУ доведеться утримувати облікову ставку на поточному рівні довше та/або знижувати її повільніше, ніж передбачалося у квітневому макропрогнозі", - зазначили у регуляторі.

Кілька з них, як повідомляється, також зауважили, що в разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ має бути готовим і до додаткового посилення монетарної політики.

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