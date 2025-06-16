НБУ: облікова ставка може утримуватися довше, але пом'якшення можливе в II півріччі
Київ • УНН
У НБУ припускають повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року. Проте, через інфляційні ризики, НБУ може утримувати облікову ставку на поточному рівні довше.
Члени Комітету з монетарної політики НБУ припускають повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року, проте, через інфляційні ризики, НБУ може утримувати облікову ставку на поточному рівні довше, повідомили у регуляторі, пише УНН.
Наразі члени КМП припускають повернення до пом’якшення процентної політики в другому півріччі 2025 року, однак, зважаючи на баланс ризиків, схиляються до обережніших кроків, ніж очікували раніше
Очікується, що НБУ зможе повернутися до циклу зниження облікової ставки після проходження піку цінового сплеску й нівелювання загрози закріплення інфляції на високому рівні.
"Більшість членів КМП не виключили, що з огляду на поточні інфляційні тенденції і доволі високі ризики, пов’язані передусім із негативними наслідками війни та впливом несприятливих погодних умов на врожаї, НБУ доведеться утримувати облікову ставку на поточному рівні довше та/або знижувати її повільніше, ніж передбачалося у квітневому макропрогнозі", - зазначили у регуляторі.
Кілька з них, як повідомляється, також зауважили, що в разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ має бути готовим і до додаткового посилення монетарної політики.
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