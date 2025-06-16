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НБУ: учетная ставка может удерживаться дольше, но смягчение возможно во II полугодии

Киев • УНН

 • 482 просмотра

В НБУ допускают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года. Однако, из-за инфляционных рисков, НБУ может удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше.

НБУ: учетная ставка может удерживаться дольше, но смягчение возможно во II полугодии

Члены Комитета по монетарной политике НБУ предполагают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако, из-за инфляционных рисков, НБУ может удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше, сообщили в регуляторе, пишет УНН.

Сейчас члены КМП предполагают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако, учитывая баланс рисков, склоняются к более осторожным шагам, чем ожидали ранее

- говорится в сообщении НБУ.

Ожидается, что НБУ сможет вернуться к циклу снижения учетной ставки после прохождения пика ценового всплеска и нивелирования угрозы закрепления инфляции на высоком уровне.

"Большинство членов КМП не исключили, что, учитывая текущие инфляционные тенденции и достаточно высокие риски, связанные прежде всего с негативными последствиями войны и влиянием неблагоприятных погодных условий на урожаи, НБУ придется удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше и/или снижать ее медленнее, чем предполагалось в апрельском макропрогнозе", - отметили в регуляторе.

Несколько из них, как сообщается, также отметили, что в случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до цели 5% НБУ должен быть готов и к дополнительному усилению монетарной политики.

Ранее

Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 15,5%.

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%05.06.25, 14:02 • 67879 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
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