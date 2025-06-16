НБУ: учетная ставка может удерживаться дольше, но смягчение возможно во II полугодии
Киев • УНН
В НБУ допускают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года. Однако, из-за инфляционных рисков, НБУ может удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше.
Члены Комитета по монетарной политике НБУ предполагают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако, из-за инфляционных рисков, НБУ может удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше, сообщили в регуляторе, пишет УНН.
Сейчас члены КМП предполагают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако, учитывая баланс рисков, склоняются к более осторожным шагам, чем ожидали ранее
Ожидается, что НБУ сможет вернуться к циклу снижения учетной ставки после прохождения пика ценового всплеска и нивелирования угрозы закрепления инфляции на высоком уровне.
"Большинство членов КМП не исключили, что, учитывая текущие инфляционные тенденции и достаточно высокие риски, связанные прежде всего с негативными последствиями войны и влиянием неблагоприятных погодных условий на урожаи, НБУ придется удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше и/или снижать ее медленнее, чем предполагалось в апрельском макропрогнозе", - отметили в регуляторе.
Несколько из них, как сообщается, также отметили, что в случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до цели 5% НБУ должен быть готов и к дополнительному усилению монетарной политики.
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