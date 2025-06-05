НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%
Киев • УНН
Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне. Это составляет 15,5% годовых, как и было ранее.
Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%
Это, как ожидается, "поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления".
"В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до цели 5% НБУ будет удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось апрельским макропрогнозом", - отметили в Нацбанке.
"Смягчение процентной политики станет возможным только после окончательного прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на высоком уровне. В то же время, если возникнет необходимость усилить монетарные условия, НБУ будет готов принять дополнительные меры", - отметили в регуляторе.
В НБУ перечислили ключевые выводы:
- инфляция в мае, вероятно, достигла своего локального максимума;
- в дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться;
- ожидается, что внешнее финансирование будет поступать в достаточных объемах, что позволит сохранять макрофинансовую устойчивость;
- ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.
Неурожаи и цены на алкоголь и сигареты разогнали инфляцию, но есть признаки замедления - НБУ13.05.25, 12:32 • 4512 просмотров