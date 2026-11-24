Фото: Yavuz Emrah Sever / AA

В Турции в результате крушения вертолёта во время учебного полёта погибли 5 военнослужащих, передаёт УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что 5 военнослужащих погибли в результате падения вертолёта, принадлежавшего командованию Военно-воздушных сил, во время учебного полёта в Эскишехире.

"Пятеро наших героических товарищей, находившихся на борту вертолёта Военно-воздушных сил, погибли в результате аварии во время учебного полёта в Эскишехире. Мы молимся о милости Всевышнего к нашим погибшим героям, а также выражаем глубокие соболезнования их скорбящим семьям, Вооружённым силам Турции и всему нашему благородному народу, желая им сил и терпения", — говорится в заявлении.